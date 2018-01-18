Tillerson: ‘Türkiye’nin Endişelerini Ciddiye Alıyoruz’

Son Güncelleme 28 dakika önce 18.01.2018 01:39 |28 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Suriye konusundaki endişelerini "duyduklarını ve ciddiye aldıklarını” söyledi. California'daki Stanford Üniversitesi'nde Trump yönetiminin Suriye politikası hakkında konuşma yapan Tillerson, Türkiye'yle işbirliği mesajları verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini "duyduklarını ve ciddiye aldıklarını” söyledi. California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nde Trump yönetiminin Suriye politikası hakkında bir konuşma yapan Tillerson, konuşmasında Türkiye'yle ilgili de mesajlar verdi. Tillerson, "Terörle mücadele konusunda, İdlib'deki terör tehdidi ve Türkiye'nin diğer yerlerdeki PKK teröristleriyle ilgili kaygılarını ele almada Türkiye gibi müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'de 30 bin kişilik yeni sınır güvenlik gücü oluşturma planı Türkiye'den sert tepki almıştı. Tillerson konuşmasında, planın içeriği hakkında doğrudan somut bir detay vermedi ancak Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi. 'Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyacımız var' ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'le savaştaki "büyük fedakarlıklarını” takdir ettiğini ifade eden Tillerson, "Ancak onların savaş sahasındaki zaferleri, doğu ve kuzey Suriye'deki halkların temsiliyeti ve yerel yönetim zorluklarını çözmeye yetmez. Suriye'de siyasi değişim sürecini destekleyen tüm gruplara söz tanıyan ve uluslararası toplumun desteğini alan geçici yerel siyasi düzenlemeler oluşturulmalı. Her türlü geçici anlaşma gerçek anlamda temsiliyetçi olmalı ve Suriye'ye komşu ülkeleri tehdit etmemeli. Aynı şekilde, bu bölgelerdeki Suriyelilerin sesleri de Cenevre'de ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili tartışmalarda duyulmalı” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Tillerson şöyle devam etti: "Bu noktalarda, NATO müttefikimiz Türkiye'nin endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin, IŞİD'in yenilgiye uğratılması, milyonlarca Suriyeli mülteciye sunduğu destekler ve özgürleştirilmesine yardım ettikleri Suriye'deki bölgelerin istikrarlı hale getirilmesi noktasındaki insani katkıları ve askeri fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Suriye için komşuları açısından güvenliği temin eden yeni bir geleceğin başarılması yolunda Türkiye'nin yakın işbirliğine sahip olmalıyız.” ‘Suriye'deki askeri varlığımız devam edecek' Tillerson, ABD'nin Suriye'de IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemek için askeri varlık bulundurmaya devam etmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Konuşmasında Amerika'nın Suriye'daki angajmanını daha derin biçimde sürdüreceğinin sinyalini veren Tillerson, Trump yönetiminin, eski başkan Barack Obama'nın Irak'tan Amerikan askerlerini çekerken yaptığı "hatayı” tekrar etmeyeceğini söyledi. Tillerson, Suriye'den çekilmenin Beşar Esat ve İran'a yarayacağını belirtti.

Amerikalı bakan, "Açık olalım; ABD IŞİD'in yeniden ortaya çıkamaması için yakın gelecekte Suriye'daki askeri varlığını devam ettirecek. Suriye'de bu tarihin kendisini tekrar etmesine izin veremeyiz. IŞİD'in şu anda bir ayağı mezarda ve Suriye'de Amerikan askeri varlığını IŞİD'in tam ve kesin yenilgiye uğratılmasına kadar sürdürmekle, yakında iki ayağı da mezara girecek” diye konuştu. Amerika'nın Suriye'deki istikrarlaştırma çabalarının "ucu açık ulus inşası” anlamına gelmediğini de kaydeden Tillerson, ABD olarak Suriye'de siyasi çözüm için BM öncülüğünde yürütülen Cenevre sürecini güçlü biçimde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. 'Zaman alacak ama değişim gelecek' Tillerson, Esat'ın iktidardan inmesi için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini ancak bu konuda sabredilmesi gerektiğini söyledi. Tillerson, "Zaman alacak ama değişim gelecek” mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanı konuşmasında, Suriye'de IŞİD ve El Kaide'nin yenilgiye uğratılmasının yanında, BM barış sürecinin başarıya ulaşması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın iktidardan inmesinin sağlanması, Suriye'de İran'ın etkisinin yok edilmesi ve ülkedeki tüm kitle imha silahlarının ortadan kaldırılması hedeflerine ayrıntılarıyla değindi.