Tillerson: Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alıyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Ocak (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini duyduklarını ve ciddiye aldıklarını söyledi.

California'da Stanford Üniversitesi'nde Trump yönetiminin Suriye politikası hakkında bir konuşma yapan Tillerson, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin, IŞİD'in yenilgiye uğratılması milyonlarca Suriyeli mülteciye sunduğu destekler ve özgürleştirilmesine yardım ettikleri Suriye'deki bölgelerin istikrarlı hale getirilmesi çabalarında insani katkılarını ve askeri fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Suriye için komşuları açısından güvenliği sağlayacak yeni bir geleceğe kavuşulması yolunda Türkiye'nin yakın işbirliğine sahip olmalıyız"diye konuştu.

Tillerson, "Terörle mücadele konusunda, Türkiye gibi ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İdlib'deki terör tehdidi ve PKK teröristleriyle ilgili Türkiye'nin kaygılarını değerlendirmede Türkiye gibi müttefiklerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. El Kaide, İdlib'de yeniden bir operasyon merkezi kurma niyetinde. Bu tehdidi etkisiz hale getirmek için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla elimizden geleni yapıyoruz" dedi.