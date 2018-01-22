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Tillerson: ‘Türkiye’nin Meşru Güvenlik Kaygılarını Gidermenin Yollarına Bakıyoruz’

22.01.2018 21:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte ne yapabilecekleri konusu değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte ne yapabilecekleri konusu değerlendirdiklerini söyledi.

Tillerson, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

ABD'nin IŞİD'i yenilgiye uğratmak için Suriye'de bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Bunu da, koalisyon ortakları ve özellikle de Kürt, Arap ve ayrıca Hıristiyan unsurlardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) yapmaktayız” dedi.

Tillerson, SDG'yi, "topraklarını savunan, farklı etnik gruplara mensup savaşçılar” şeklinde tanımladı.

Türkiye'nin kuzey Suriye'deki operasyonlarından endişe duyduklarını belirten Tillerson, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, Türkiye'nin Suriye'den Türk vatandaşları ve topraklarına karşı saldırılar düzenleyebilecek terör unsurlarından halkını koruma yolunda meşru hakkının olduğunun farkındayız ve bunu tam olarak takdir ediyoruz. Türkiye'yle ve ayrıca koalisyonumuzun yönetimiyle temas halindeyiz ve iki tarafı da sivil kayıpları en aza indirmek için itidal göstermeye çağırıyoruz.”

Tillerson, Türkiye'nin "meşru güvenlik kaygılarını” Ankara'yı tatmin edecek şekilde giderme ve IŞİD'le mücadele sürecine geri dönme yolunda birlikte çalışmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Amerika Dışişleri Bakanı, barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin garantiye alınması ve herkesin bağlılığını ortaya koyduğu Cenevre barış süreci üzerinden birleşik bir Suriye'nin oluşturulması gereğine vurgu yaptı.

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