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Tillerson: ‘Türkiye’ye Bir Açıklama Borçluyuz’

18.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Konu tamamen yanlış resmedildi, yanlış tanımlandı, bazıları yanlış konuştu. Hiçbir şekilde bir sınır güvenlik gücü oluşturmuyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeyinde bir sınır güvenlik gücü kurulmasının sözkonusu olmadığını belirterek, Türkiye'ye bu konuda bir açıklama borçlu olduklarını söyledi.

Tillerson, Kuzey Kore toplantısına katılmak üzere gittiği Vancouver'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konu tamamen yanlış resmedildi, yanlış tanımlandı, bazıları yanlış konuştu. Hiçbir şekilde bir sınır güvenlik gücü oluşturmuyoruz” diye konuştu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırları boyunca güvenliği sağlayacak 30 bin kişilik yeni bir güç oluşturmayı planladığı yönünde haberler çıkmıştı. Bu güçlerin çoğunluğu Kürtler'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin idaresi altında faaliyet göstereceği iddia edilmişti. Koalisyon kaynaklarına dayandırılan bu haberlere Türkiye sert tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözkonusu güç için "terör ordusu" ifadesini kullanmıştı

Tillerson, Salı günü Vancouver'daki Kuzey Kore toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla kısa bir görüşme yaptığını ve Amerika'nın niyetini izah ettiğini belirtti. Tillerson bu niyeti, IŞİD'den kurtarılan bölgelerdeki yerel unsurlara eğitim sağlanması olarak tanımladı.

Amerikalı bakan, "Suriye'nin kuzeybatısının bazı kısımları ve Fırat Nehri vadisi boyunca hala IŞİD saldırıları oluyor, dolayısıyla bu sadece daha fazla eğitim ve IŞİD'in kaçış rotalarını engellemeye çalışmaktan ibaret” dedi.

Türkiye için "Niçin bu şekilde tepki verdiklerini anlıyoruz” diyen Tillerson, Savunma Bakanı Jim Mattis'le de dün aynı çizgide olduklarından emin olmak için konuştuğunu kaydetti.

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