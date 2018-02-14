Tillerson: ‘Türkiye’yle Aynı Yönde Çalışmaya Devam Etmenin Bir Yolunu Bulmalıyız’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Türkiye hala Amerika’nın önemli bir NATO müttefiki, bölgede bizim için hala çok önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız” dedi.
Ürdün’deki temasları sırasında bir soruyu yanıtlayan Tillerson, Ankara’ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Suriye’de aynı amaçları paylaştıklarını ifade eden Tillerson, ayrıca Türkiye’nin hem ülke içerisinden hem de etrafındaki bölgelerden, Irak ve Suriye’deki bazı bölgelerden kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu bildiklerini belirtti.
Tillerson, “Dolayısıyla Türkiye’ye yönelik bu tehditleri azaltmak ama nihayetinde Suriye’deki hedefi başarmak için nasıl işbirliği içerisinde çalışabileceğimiz hakkında konuşmayı umuyoruz” dedi.
Amerikalı bakan, Suriye’deki nihai hedefi, IŞİD’in tam ve kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması, Suriye’de şiddetin düşürülmesi ve Cenevre barış görüşmelerinin ilerletilmesi olarak tanımladı.
Tillerson, “Bence Türkiye’ye en çok yarar sağlayacak unsur, Suriye’nin tamamında istikrarı sağlayacak başarılı bir Cenevre barış süreci olacak” ifadesini kullandı.
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