Tillerson ve Çavuşoğlu Yarın Paris’e Gidiyor

Suriye'de rejim tarafından kimyasal silah kullanımının araştırılmasına ilişkin BM'de Kasım ayında yapılan oylamayı Rusya'nın veto etmesinin ardından Fransa, 30 kadar ülkeyi Paris'e çağırdı.

Toplantı, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye gündemli acil oturumundan hemen sonra düzenlenmesi nedeniyle de kritik önem taşıyor. Suriye'deki sıcak gündem nedeniyle konferans gündeminin yanı sıra, ikili görüşmelerin de yapılması bekleniyor.

Konferansa, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantıya katılmayacak.

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon sonrasında, Türk, Fransız ve ABD Dışişleri Bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Ocak Salı günü biraraya gelecek. Fransa'nın daveti üzerine, 30 ülke dışişleri bakanları kimyasal silahların cezasız kalmaması için oluşturulan uluslararası konferans dolayısıyla Paris'te toplanıyor.

Suriye lideri Başar Esat'ın kimyasal silah kullandığı için uluslararası mahkemelerde yargılanmasını isteyen Fransa, ülkelere konferans için gönderdiği davet mektubunda, kimyasal silah kullanımına ilişkin delillerin saklanmasını ve bu suçların cezasız kalmamasını istediklerini dile getirdi.

Mevcut yapının bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını engellediği belirtilen mektupta bu yapının dışına çıkılması gerektiği vurgulandı.

Fransa bu konuda BM dışında bir inisiyatif almaya çalışıyor ancak geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batı ülkelerini aşırı gruplar tarafından kullanılan kimyasal silahlara yeterince önem vermediğini ve Suriye rejimi konusunda ortaya atılan iddiaların da asılsız olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Le Drian ise, Suriye rejiminin halen kimyasal silah stokuna sahip olduğunu dile getirerek, Rusya'nın Suriye sorununu tek başına çözemeyeceği, ABD ve AB ile birlikte çözmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Paris'teki konferansta, kimyasal silahlarla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilecek bir internet sitesinin açılışı da yapılacak.

Kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin anlaşmaya dünyadan 192 ülke imza attı.