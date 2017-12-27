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Tillerson ve Lavrov Telefonda Görüştü

27.12.2017 21:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Görüşmede Kuzey Kore ve Suriye ele alındı. Tillerson, ayrıca, Ukrayna’nın doğusunda artan şiddetten Amerika’nın duyduğu kaygıyı dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Görüşmede Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna konularının ele alındığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Kuzey Kore'nin "istikrar bozucu” nükleer programıyla ilgili endişeleri konuştuğunu her iki ülkenin de nükleer güç sahibi bir Kuzey Kore'yi kabul etmediklerini vurguladıklarını belirtti.

Açıklamaya göre, iki taraf da nükleer silahtan arındırılmış bir Kore yarımadası hedefine ulaşmak için diplomatik çözüm doğrultusunda çalışmaya devam etmeyi kararlaştırdı.

Görüşmede Suriye konusu da masaya yatırılırken, Nauert, "(İki bakan) Başkan Trump ve Putin tarafından Vietnam-DaNang'da yapılan ortak açıklamadaki çağrıda olduğu gibi, Suriye savaşına barışçıl çözüm bulmak için Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini konuştu” ifadesini kullandı.

Tillerson'ın görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın doğusunda artan şiddetten Amerika olarak duydukları kaygının altını çizdiği ve Rusya'dan temsilcilerini Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'ne geri çekmesini ve şiddetin düzeyini düşürmesini talep ettiği kaydedildi.

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