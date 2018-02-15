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Tillerson ve Mattis’ten IŞİD Uyarısı

15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Amerika’da IŞİD’le mücadele ve Suriye konuları gündemin en üst sıralarında. Amerikan yönetiminin üst düzey iki ismi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Savunma Bakanı Jim Mattis farklı ülkelerden Suriye ve IŞİD’e yönelik mesajlar verdi. Tillerson, Suriye’deki istikrarsızlığın komşu ülkelere tehdit olmasını istemediklerinin mesajını verirken, Mattis IŞİD tehdidinin hala bitmediğini vurguladı

Tillerson ve Mattis’ten IŞİD Uyarısı

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Amerika’nın Sesi’nin Arapça yayın yapan El Hurra kanalına konuştu. Röportaj sırasında Suriye’yle ilgili sorularla karşılaşan Tillerson bölgedeki son gelişmelerden endişelendiklerini belirtti. Tillerson, Suriye’nin tüm bölge genelinde tehditlere zemin hazırlamasından kaygı duyduklarını söyledi:

”Suriye’nin sadece İsrail’e tehdit için zemin hazırlamasından değil, Ürdün, Türkiye ve bütün komşuları için tehdit yarattığı için endişeliyiz. Bu nedenle IŞİD Suriye’de tamamen yenilgiye uğratılıncaya kadar kalacağız. Tekrar oluşmayacağından emin olacağız ve Suriye için siyasi çözüme bağlı olacağız. Bunun Suriye’ye uzun dönemde istikrar getireceğini düşünüyoruz.”

Suriye konusunda Cenevre sürecini desteklediklerini kaydeden Tillerson, Ruslarla ve bölgedeki ortaklarla Cenevre sürecini desteklemek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Tillerson, Soçi toplantısının da Cenevre’yi işaret ettiğine dikkati çekti:

“Soçi bence organizatörlerin umduğu bazı beklentileri karşılayamadı ama diğer yandan Soçi’den gelen açıklamayı okursanız açıkça bu konuların Cenevre’de çözüleceğini belirtiyor ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın rolünün önemine vurgu yapıyor.”

Suriye’de son dönemde kimyasal silahlar kullanıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Tillerson, uluslararası toplumun bu iddiaları doğrulayacak iyi bir mekanizması olmamasından yakındı, Trump yönetiminin bu tür silahları kullanılmasını çok ciddiye aldığını söyledi. Tillerson bu konuda bağımsız bir analiz ve soruşturmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis’in gündeminde de Suriye ve IŞİD’le mücadele vardı. Mattis, Roma’da düzenlenen IŞİD’le mücadele koalisyonu toplantısında konuştu.

Mattis, toplantıya Irak ve Türkiye savunma bakanlarının katıldığına dikkat çekti, IŞİD tehdidinin henüz bitmediğine vurgu yaptı:

“Net bir görüşbirliği var. IŞİD bitmedi ve hatta halifelik de tamamen bitmedi. Yani yaptıkları nefret mesajları ve söylemle mücadele etmeliyiz. Onların ideolojilerine ve finansmanlarına karşı çalışmalıyız. Çok güçlü bir işbirliği var, 70 ülkeye yükseldik ve dört uluslararası organizasyon var. Daha fazla ülkeler gelmeye devam edecek kendileri doğrudan tehdit almasa da.”

Mattis konuşmasında tutuklu bulunan IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluğun vatandaşı oldukları ülkelere ait olduğunu kaydetti ve “onların tekrar geri dönmelerini istemeyiz” dedi.

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