Tillerson ve Mattis’ten IŞİD Uyarısı

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Amerika’nın Sesi’nin Arapça yayın yapan El Hurra kanalına konuştu. Röportaj sırasında Suriye’yle ilgili sorularla karşılaşan Tillerson bölgedeki son gelişmelerden endişelendiklerini belirtti. Tillerson, Suriye’nin tüm bölge genelinde tehditlere zemin hazırlamasından kaygı duyduklarını söyledi:

”Suriye’nin sadece İsrail’e tehdit için zemin hazırlamasından değil, Ürdün, Türkiye ve bütün komşuları için tehdit yarattığı için endişeliyiz. Bu nedenle IŞİD Suriye’de tamamen yenilgiye uğratılıncaya kadar kalacağız. Tekrar oluşmayacağından emin olacağız ve Suriye için siyasi çözüme bağlı olacağız. Bunun Suriye’ye uzun dönemde istikrar getireceğini düşünüyoruz.”

Suriye konusunda Cenevre sürecini desteklediklerini kaydeden Tillerson, Ruslarla ve bölgedeki ortaklarla Cenevre sürecini desteklemek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Tillerson, Soçi toplantısının da Cenevre’yi işaret ettiğine dikkati çekti:

“Soçi bence organizatörlerin umduğu bazı beklentileri karşılayamadı ama diğer yandan Soçi’den gelen açıklamayı okursanız açıkça bu konuların Cenevre’de çözüleceğini belirtiyor ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın rolünün önemine vurgu yapıyor.”