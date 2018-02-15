Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tilerson, Lübnan'da yaptığı açıklamada, "ABD YPG'ye hiçbir ağır silah vermemiştir, dolayısıyla geri alacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

Tillerson, terör örgütü YPG konusunda yaptığı skandal açıklamanın yanı sıra Lübnan'da İsrail ve İran arasındaki gerginlik ve Hizbullah'ın Lübnan'daki mevcudiyeti konularında konuştu.

RUSYA'DAN YPG AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden YPG'ye yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'ye yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.