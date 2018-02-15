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Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 16:06 | Son Güncelleme

ABD Dışileri Bakanı Tillerson Lübnan ziyareti sırasında terör örgütü YPG ile ilgili açıklamada bulundu. Tillerson terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ağır silah vermediklerini iddia etti. Öte yandan Rusya, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tilerson, Lübnan'da yaptığı açıklamada, "ABD YPG'ye hiçbir ağır silah vermemiştir, dolayısıyla geri alacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

Tillerson, terör örgütü YPG konusunda yaptığı skandal açıklamanın yanı sıra Lübnan'da İsrail ve İran arasındaki gerginlik ve Hizbullah'ın Lübnan'daki mevcudiyeti konularında konuştu.

RUSYA'DAN YPG AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden YPG'ye yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'ye yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

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Tillerson YPG

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
okyanus ötesinden o kadar safmı görünüyoruz acaba???
@atamankaucuk HAYIR..SALAK GÖRÜNÜYO...
Arkadaş ne kadar dümenci kalleş bu adamlar
doğru siz göndermediniz ben mii gönderdim be üç maymunlar
Adam haklı kuru sıkı tabanca ,tek saçma tüfek birde isviçre çakısı falan verdiler hep! Haberlerde izlediğimiz Tanksavar,uçaksavar ve diğer ağır silahlarlar hep fotomontaj,yalandolan!
Yalan Yalan Yalan İkiyüzlü sahtekarlar
ne ağlıyorsunuz.bizde ki silah onlarda yok savş uçaklarımız insansız heronlarımız tanklarımız her türlü teknolojik yönden üstünüz...bizde dışardan silah alıyoruz.ypg onlara neden türkiyeye silah veriyorsunuz diyor mu hayır...demek korkaklıktır acizliktir.savş bu her kes istediği yerden alabilir .gönül ister ki amerikası rusyası araya girmeden kürtlerle ara yolu bulmakbunun sonu yok.kan davası gibi.. oonlar kürt değil ypg li pkk lı pjaklı kck lı peşmerke ypj li şu bu diyen kendini kandırmaktan bir şey yapmıyor.küğrt bunlar işte aralarında elbette yabancı olacak..
Dostluğun beş para etmez ABD. Siz anca satın almakla meşgul olursunuz. sizin verdiğiniz silahlar birgün size karşı döner inşallah.
vermedinizde ellerindeki ucak savarlar toplar güdümlü fuzeler ağır silah değilde 7.65 tabancami
1000 değil..2000 değil..5000 + tır silahı kime nereye ve neden teslim ettiniz??
MEMLEKETİMİZDEKİ ÜSLERİNİ KAPATIN DEFOLUP GİTSİN ŞU KAN EMİCİLER..
abd sanırım bırde ben kandırayım demiş
Abde karşısında çocuk var sanıyor he!:)
Zaman kaybı...Kovun gitsin.
DOLANMBAÇLI REST RESTİNE REST
a.b.d kendini o kadar güçlü görüyorki yalan palavra riyakarlık hepsi bana mubahtır diyor . karşıma kimse çıkıp kıral çıplak demek cesaretini gösteremez diye düşünüyor Allah belasını verecek
Tamam tamam inandık.hadi ikiz kuleleri abd kendi vurmamıştır.şşşşş yok ya kedidir kedi
yok ya kanka kuzenim göndermiş kusura bakmayın
Bunların ağırlık anlayışını anlamadan; yalan söylemeden bıkmadılar demek de doğru değil gibi.Bunların ağırlık anlayışı belki verdiklerinin ton olarak ağırlığıdır.Onun da kendilerine göre tonajı çok yüksektir.Bize göre 30 ton fazladır.Onlara göre 300 ton.Yoksa Tanklar,Toplar,füzeleri bu tür örgütlere verecek halleri yoktur herhal de!!!!
DEMEK Kİ BU CONİLER BUGÜNE KADAR BİZİ HEP KANDIRMIŞ!!!
YA BU KADAR İKİYÜZLÜLÜK OLAMAZ GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR TÜRKİYE GÖZÜNÜ DÖRT AÇ ABD ASLA NE DOST NEDE MÜTTEFİK BUNU UNUTMA GEREKİRSE 80 MİLYON ABD İLE SAVAŞMAYA HAZIRDIR
bizde kimseye silah vermedik
Bu şerefsizler tankımızı kuş lastiği ile mi vurmuşlar..
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