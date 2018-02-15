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Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik ki geri alalım

15.02.2018 16:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'ye Washington'dan herhangi bir ağır silah desteği verilmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'ye Washington'dan herhangi bir ağır silah desteği verilmediğini söyledi.

Tillerson, "Geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti neden önemli?

Türkiye'nin 2017'de Suriye'denin kuzeydoğusundaki YPG hedeflerine saldırısı sonrasında ABD askerleri bölgede böyle poz vermişti

Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadele için YPG'ye verdiği silahları geri alması gerektiğini söylüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tillerson'un bugün Ankara'ya giderek Türkiye hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.

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