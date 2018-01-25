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Tillerson’dan ‘Güvenli Bölge’ Açıklaması: ‘Herhangi bir Teklifte Bulunmadık’

25.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Davos’ta IKBY Başbakanı Barzani’yle görüşmesinden önce bir gazetecinin “Türk dışişleri bakanına Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi?” şeklindeki sorusuna “Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık” dedi”.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye konusunda bir teklifte bulunmadığını söyledi.

Tillerson Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmesinden önce bir gazetecinin "Türk dışişleri bakanına Suriye'de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Amerikalı bakan, "Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris'te yaptıkları görüşmede Tillerson'ın, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada da, bu konuyu görüşmeden önce Ankara'yla Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği mesajını verdi. Türk bakan, "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” diye konuştu.

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