Tillerson’dan ‘Güvenli Bölge’ Açıklaması: ‘Herhangi bir Teklifte Bulunmadık’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye konusunda bir teklifte bulunmadığını söyledi.
Tillerson Davos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmesinden önce bir gazetecinin "Türk dışişleri bakanına Suriye'de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.
Amerikalı bakan, "Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris'te yaptıkları görüşmede Tillerson'ın, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirtmişti.
Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada da, bu konuyu görüşmeden önce Ankara'yla Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği mesajını verdi. Türk bakan, "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” diye konuştu.
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...
İstanbul'da metrobüs isyanı! Yolu trafiğe kapattılar
NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!
Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 0 yorum