"İstediği kabineye çok yaklaştığını" söyleyen Trump'ın başka isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor.ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın yaklaşık 14 aylık yönetiminde Beyaz Saray'la yolları ayrılan yaklaşık 20 isimden biri oldu. Trump'ın başkanlık koltuğunda giderek daha da yalnızlaştığının işareti olarak görülen bu gelişmenin, kırılgan Trump yönetiminde daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Trump'ın kararını eleştiren kesim, Tillerson'ın gidişinin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ilişkilere sahip olmasının önemine vurgu yapan ılımlı isimlerden birinin daha görevden ayrılması anlamına geldiğini belirtiyor.

Beyaz Saray'da geçen hafta da ABD Başkanı'nın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn görevinden ayrılmıştı. Cohn, Trump'ın ABD ile müttefiklerinin arasını açan, alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi kararına karşı çıkan isimler arasındaydı.

Trump, Cohn'un yerine geçecek ismi henüz açıklamadı. Ancak Trump'ın gayriresmî danışmanı olarak bilinen Newt Gingrich'e göre, ABD Başkanı'nın kendisiyle "daha uyumlu" bir isme yönelmesi bekleniyor. Trump, bu ismin muhafazakâr televizyon yorumcusu Larry Kudlow olabileceğini ima etti.