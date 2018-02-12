Tillerson’ı Ankara’da Zorlu Bir Görüşme Trafiği Bekliyor

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyareti öncesinde Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkiler Türkiye’nin Suriye’de yürütmekte olduğu Afrin operasyonu nedeniyle iyice gerildi.
Bu hafta gerçekleşecek görüşme hali hazırda iki ülke arasında sürmekte olan tartışmalı konuların gölgesinde gerçekleşecek. 15 temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar, Amerikan vatandaşları ve konsolosluk çalışanlarının göz altına alınması, Sarraf davası ve son olarak tüm bunlara ek olarak Suriye operasyonu konusundaki görüş ayrılıkları.
Ankara, Washington’a Kürt YPG güçlerine silah vermesi dolayısıyla tepki gösteriyor. Türkiye YPG’yle terör örgütü PKK arasında yönetimsel olarak da bağlantılar olduğunu söylüyor. Bu noktada tırmanan gerginlik Menbiç konusundaki açıklamalarla zirveye ulaşmış durumda. Türkiye YPG güçlerine yönelik Menbiç’te de operasyona girişme tehdidinde bulunurken Amerika’ya da askerlerini bölgeden çekme uyarısında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin operasyonu başlamadan önce yaptığı açıklamada terör örgütüyle Türk ordusunun arasında kalan olursa bunun sonuçlarına katlanacağı şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Erdoğan Türkiye’nin operasyonu Menbiç’e doğru genişleteceğini söylese de Amerikan tarafı askerlerini
bölgeden çekmekle ilgili bir planı olmadığını belirtiyor. Öyle ki geride bıraktığımız hafta iki Amerikalı general bu bu söylemini güçlendirmek adına Menbiç’e ziyaretler gerçekleştirdiler. Amerikan yönetimi Türkiye’nin Afrin operasyonunun nispeten istikrarlı bir bölgeyi bozduğu ve insani bir krize neden olduğu şeklinde de uyarılarda bulunuyor. İşte Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Ankara ziyareti tam da bu süreçte gerçekleşiyor ve bu zorlu konuların detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor.
Ziyaretin öncesinde son olarak bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika Türkiye ilişkilerinin bir kırılma noktasında olduğu şeklinde ifadeler kullandı.
Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlik artarken Türkiye Rusya ve İran’la yakınlaşıyor. Ancak Türkiye’nin Suriye’de rejim karşıtı muhalefete verdiği desteğin aksine bu iki ülke Esat rejimine doğrudan destek veriyorlar.
Üç ülke pek etkili olmasa da Suriye’de rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmaların azalması konusunda da anlaştılar. Öte yandan Türkiye Suriye’nin batısındaki hava sahasının kontrolünü de elinde bulunduran Rusya’yla Afrin operasyonu konusunda da bir anlaşma yaptığını söylüyor.
Türk yetkililere göre bu süreçte Amerika’nın YPG’ye silah desteği vermeyi sürdürmesi ve Amerikalı askerler ve komutanların YPG güçleriyle samimi görüntüler vemesi Türkiye ve Amerika arasında ortak biz uzlaşı noktası bulma konusunda hiç de yardımcı olmuyor. Türkiye ayrıca Beyaz Saray’ın Suriye konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini söylüyor.
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin Amerika’ya karşı kullandığı dil toplumdaki Amerikan karşıtlığını da körüklüyor. Son yapılan anketlere göre Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı yüzde 83’e ulaşmış durumda.
Amerikan İlerleyiş Merkezi adlı kurumun araştırmasına göre de Türkiye’de halkın yüzde 46’sı Türkiye’nin Amerika’ya karşı daha fazla girişimde bulunması gerektiğini düşünüyor. Buna karşın Amerika’yla mevcut müttefiklik ilişkisinin korunması gerektiğini düşünenlerin oranıysa yüzde 37.
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