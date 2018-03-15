‘Tillerson’ın Görevden Alınması Menbiç Anlaşmasını Erteleyebilir’

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alınmasının Ankara ile Washington arasında YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi yönündeki anlaşmayı erteleyebileceğini belirtti.

Kalın, Türkiye’nin hala Amerika’nın yardımını beklediğini söyledi.

Kalın, “Sayın Dışişleri bakanımızın Washington'da bir toplantısı olacaktı o ertelendi. Tillerson bu görüşmeyi yapabilecek durumda değil, Pompeo da dosyaları devralmadığı için bu görüşmeleri yapacak yetkiye sahip değil. Önemli değil bu bize bir iki hafta kaybettirir. Neticede arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler bu konuyu” dedi. Kalın bu açıklamayı TRT’ye yaptı.

Menbiç konusu iki ülke arasında önemli bir krize neden olmuş durumda.

Tillerson sorunun çözümü için liderlik üstlenmiş, geçen ay Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Menbiç konusunda bir çözüm sözü vermişti.

Ancak Tillerson’ın insiyatifi Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla belirsiz hale gelmiş durumda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelecek hafta Washington’u ziyaret etmesi bekleniyordu.

Ankara defalarca YPG’nin Menbiç’i terk etmesi ve Amerika’yla Türkiyenin bölgede güvenliği sağlayacağı anlaşmaya imza atmayı umduğunu belirtiyor.