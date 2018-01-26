Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yakın ilişki içinde olduğu ülkelere karşı bile attığı yanlış adımlar, ülke basınının da gündemine yerleşti. Time dergisinin şubat sayısının kapağında, ABD, diğer ülkelerden uzakta ve yalnız olarak resmedildi.

"America Alone" (Yalnız Amerika) başlıklı makalede, Trump yönetimindeki bir yılda ülkenin imajını kaybetmesi ve yalnızlaşmaya başlamasından söz edildi. Karl Vick imzalı makalede, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi ve demokrasi için bir ilham kaynağı konumuna yükselmişken bugün basın özgürlüğü ve göçmenlik gibi konularda eleştirilen bir ülke haline geldiği vurgulandı.

ABD'nin, en önemli müttefikleri olan Avrupa ülkelerinde bile eleştirildiği belirtilen makalede, Trump'ın ABD'nin en önemli müttefiki İngiltere'ye girişinin engellenmesi için imza toplandığı hatırlatıldı. Makalede, ABD'nin küresel prestijini kaybetmesi nedeniyle dünyanın yeni lider ülkeler aradığı ifade edildi.

"ABD YANLIŞ KARARLARI NEDENİYLE YALNIZ KALDI"