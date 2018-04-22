TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi

Time, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'dünyanın en etkili 100 kişisini' belirleyip yazı eşliğinde dünyaya tanıttı.

TRUMP YAZISI ALAY KONUSU



Liderler bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi, ama ithafın seçim kampanyası döneminde first lady Melania Trump'ı 'fahişelik', baba Trump'ı 'katillikle' suçlamış Senatir Ted Cruz'a yazdırılması alay konusu oldu.

SUUDİ VELİAHTI, ABD'NİN YENİ GÖZDESİ



Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' sayısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a övgüler düzüldü.

GEZEGENİN EN TEHLİKELİ KİŞİSİ: KİM



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ise 'gezegendeki en tehlikeli kişi' ilan eden Time, Bangladeş, Kanada, Irak, İrlanda, Japonya başbakanları, Arjantin, Çin, Güney Kore ve Zimbabwe devlet başkanlarına da yer ayırdı.

Sputnik Türkiye