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TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 01:39 | Son Güncelleme

TIME dergisi, geleneksel 'En etkili 100 isim' listesini açıkladı. Listede sürpriz isimler yer alırken, asıl sürpriz son bir yıldaki hamleleriyle bölgede etkin rol üstlenen değiştiren Türkiye'den hiç bir ismin listeye girmemesi oldu. Geçen yıl listenin 'liderler' kategorisinde yer alan Cumbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin de listeye alınmadı.

TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi

Time, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'dünyanın en etkili 100 kişisini' belirleyip yazı eşliğinde dünyaya tanıttı.

TRUMP YAZISI ALAY KONUSU

Liderler bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi, ama ithafın seçim kampanyası döneminde first lady Melania Trump'ı 'fahişelik', baba Trump'ı 'katillikle' suçlamış Senatir Ted Cruz'a yazdırılması alay konusu oldu.

SUUDİ VELİAHTI, ABD'NİN YENİ GÖZDESİ

Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' sayısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a övgüler düzüldü.

GEZEGENİN EN TEHLİKELİ KİŞİSİ: KİM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ise 'gezegendeki en tehlikeli kişi' ilan eden Time, Bangladeş, Kanada, Irak, İrlanda, Japonya başbakanları, Arjantin, Çin, Güney Kore ve Zimbabwe devlet başkanlarına da yer ayırdı.

Sputnik Türkiye

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erdoğan putin TİME Time dergisi

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