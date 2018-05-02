Times: ABD Suriye'de Kürtleri yüz üstü bırakmamalı

"Batılı güçler 2014'te IŞİD'in sözde hilafetini bitirmek üzere harekete geçme kararı aldıklarında temel bir sorunla karşılaşmıştı.

"ABD Başkanı IŞİD'e karşı görevin tamamlandığını düşünüyor olabilir. Peki gerçekten de durum öyle mi?

"Aynı yanlış bugün Suriye'de tekrarlanıyor olabilir mi? Başkan Trump haftalardır IŞİD'in yenilgiye upratılmasıyla birlikte ABD askerlerinin ve askeri ekipmanının en kısa sürede Suriye'yi terk edeceğini söylüyor.

"Büyük güçler, müttefikleri ile kurdukları ilişkiler üzerinden değerlendirilir ve yargılanır. Son 30 yılın en büyük dış politika başarısızlıklarından birisi, Körfez Savaşı'nın ardından Kürtlerin ve Iraklı Şiilerin kaderlerine terk edilmesi olmuştur.

"IŞİD hedeflerini havadan bombalamakta bir sorun yoktu. Ancak kendi askerlerini Suriye'ye göndermek istemedikleri için teröristleri ortadan kaldırabilmek için başkalarına güvenmeleri gerekiyordu.

"Irak'ta hükümet savaşın aktif bir parçası haline geldi. Ancak Irak'ta dahi ama özellikle de Suriye'de başka müttefiklere de ihtiyaç duyuluyordu.

"Pek çok ordunun savaştığı bu savaşta, bir silahlı grup güvenilir biçimde kendisini gösterdi: Kürtler.

"Kürt güçleri Musul'u IŞİD'den geri alan koalisyonun bir parçasıydı. Aynı zamanda Rakka harekâtının da öncü gücü olarak savaşmışlardı.

"Bölgedeki diğer aktörlere kıyasla daha seküler ve demokratik bir yaklaşımı olan Kürtler, Batı'dan belli ölçüde sempati çekmeyi başardılar.

"Ancak Kürtler kendi içlerinde karmaşa yaşayan bir grup. Coğrafi ve siyasi anlamda ayrışmalar mevcut.

"Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük'ten çıkartıldılar.

"Suriye'deki silahlı Kürt oluşumu ise Washington yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile bağlantılı.