Times başyazısında Erdoğan yorumu: Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor

İngiliz gazeteleri 24 Haziran seçimlerine bugün de sayfalarında geniş yer ayırdı. Konuyla ilgili bir başyazı yayınlayan The Times gazetesi, "Türkiye'nin dönüm noktası: Erdoğan seçim zaferini yönetimini demokratikleştirmek için kullanmalı" başlığını attı. Makalede Türkiye'nin son üç yılda üç parlamento ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra bir referandum ve bir de darbe girişimi yaşadığı hatırlatılırken önümüzdeki beş yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde yetkilerinin arttığı ve tek adam yönetimi kurma isteği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetilmesinin şaşırtıcı olmadığı belirtildi. Times'ın başyazısı şöyle devam etti: "Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor. Türk lider elinde topladığı gücü nasıl kullanacağı konusundaki açık olmalı. Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak gerek. "Türkiye son derece kutuplaşmış, ekonomisi kötüye gidiyor, 110 binden fazla kamu çalışanı darbe girişimi sonrası işlerinden atılmış ve özgür basın zorluklarla karşılaşıyor.

"Erdoğan'ın erken seçim ilan etme nedenlerinden biri ekonomideki kötü gidişin AKP'ye olan desteği azaltacağından korkmasıydı. 'Erdoğan zaferin yatırımcıya güven vereceğini sanıyorsa yanılıyor' "Fakat Erdoğan yeniden seçilmesinin istikrar arayan yatırımcıya güven vereceğini düşünüyorsa yanılıyor. Orta vadede Türkiye'ye yatırımcı çekmenin tek yolu ekonomik ve siyasi sistemin daha açık hale gelmesi. "Atamalar lidere sadakatteki abartı oranına göre değil liyakate göre yapılmalı. Hukukun üstünlüğü sağlanmalı, denge ve denetleme mekanizmaları anayasaya eklenmeli. "Erdoğan'ın önündeki ilk tercih net: Yetkinin paylaşılan ve hesabı verilen bir şey olduğunu kabul edecek veya Türkiye'yi içe kapatacak. "İkinci tercihi ise Batı ile Doğu arasında. İran ve Rusya, Batı'nın liberal değerlerini eleştiren ülkeler olarak Türkiye'yi aralarında görmekten memnun. Üç ülke Suriye'de kendilerine etki alanları yaratmayı hedeflemeye devam edecek. 'Rusya Türkiye'yi NATO'dan koparmak istiyor' "Bu sırada Rusya'nın bir amacı daha var: Türkiye'yi NATO'dan koparmak. Erdoğan'ın Rusya'dan silah almaya devam edip etmeyeceği niyetinin göstergesi olacak.

"Türkiye şu anda önemli ama öngörülemez bir NATO üyesi. Batı'nın Erdoğan'ın Avrupa güvenliğine yaptığı katkının, AB'ye gelmek isteyen milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmasının hakkını vermeli. "İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye'yi Batı'ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli. "Ülkesi için doğru kararı vermek Erdoğan'ın elinde. Buna olağanüstü hali kaldırarak ve kendisini eleştirenleri hapsetmek yerine onlarla diyaloga girerek başlayabilir. Kendine gerçekten güvenen bir lider kendini gerçeklikten soyutlama ihtiyacı hissetmez." Gazetenin dünya haberleri sayfasının manşetinde de Türkiye vardı. Haberin başlığında "Putin Erdoğan'ı Batı'ya karşı bir müttefik olarak kucaklıyor" ifadeleri vardı. Times'ın Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith, Erdoğan'ın balkon konuşması için "Uzlaşma bekleyen Türkler hayal kırıklığına uğramış olabilir" dedi. 'Erdoğan'ın gerçek ideolojisi pragramtizm' Smith'in analizinde şu ifadeler yer aldı: "Pek çok Türk Erdoğan'ın ülkeyi Suudi Arabistan veya İran gibi bir din devletine dönüştürmesinden endişe ediyor. Oysa Erdoğan'ın siyasi kariyerini yakından inceleyenler onun gerçek ideolojisinin pragmatizm olduğunu görecektir.