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Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

27.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi Cumhuriyet gazetesi davasında açıklanan hapis cezalarını "yüz karası" olarak nitelendirdi. Bugünkü başyazısında "Ankara'daki despotluk" diyen Times, Türkiye'de medyaya gözdağı verilmesinin, mutlakiyetçi anlayışı yansıtan yeni ve karanlık bir dönemin habercisi olduğunu yazdı.

Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

İngiliz Times gazetesi Cumhuriyet gazetesi davasında açıklanan hapis cezalarını "yüz karası" olarak nitelendirdi. Bugünkü başyazısında "Ankara'daki despotluk" diyen Times, Türkiye'de medyaya gözdağı verilmesinin, mutlakiyetçi anlayışı yansıtan yeni ve karanlık bir dönemin habercisi olduğunu yazdı.

Times başyazısında öncelikle Cumhuriyet'in Türkiye'nin en eski ve saygın gazetelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre Cumhuriyet'ten 14 isme verilen cezalar, bir NATO müttefikinden beklenen demokratik özgürlüklerle alay eder nitelikte.

"Bu cezalar, hükümete muhalefete müsamaha gösterilmeyeceği ve Türkiye'nin karanlık bir döneme girdiği mesajını veriyor. Hem de en ağır şekilde..." ifadesini kullanmış Times.

Cumhuriyet gazetesi önündeki bir polis

'ERDOĞAN PUTİN'İ NOSMANLI VERSİYONU OLDU'

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 50 binden fazla kişinin gözaltına alındığının ve 150 bin kişinin ya görevine son verildiği ya da açığa alındığının hatırlatıldığı yazıdan diğer satırlar şöyle:

"Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir hedef olmuş durumda. En ufak bir eleştiriye duygusal tepkiler veren Erdoğan, Putin'in Osmanlı versiyonu oldu. Bir zamanlar popüler ve başarılı bir siyasetçiyken, şimdi insan hakları sicili giderek kötüleşen, otoritesi yıldırma politalarına ve dalkavuklara dayanan birine dönüştü. Türkiye, en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında ve eleştirel bir yaklaşım benimseyen gazetelerin kapatıldığı bir ortamda ülkede mantıklı eleştiriye vatan hainliğine eş görülüyor.

"Sayın Erdoğan erken seçim öncesi muhalefeti korkutmakta kararlı. Gerek Kuzey Suriye'de cephede, gerek iç kamuoyunda hayali düşmanları hedef alıyor. Rus silahlarını alması ve ABD ile vekalet savaşı yürütmesi de giderek NATO üyeliği ile daha da uyumsuz bir ortam yaratıyor. Son Cumhuriyet gazetesi davası sonrası da, Türkiye'nin hala Avrupa Birliği üyeliğine uygun bir ülke olduğunu söylemek de artık mümkün değil"

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