Times: Erdoğan markası çöktü

Hannah Lucinda Smith imzalı yazıda, "Erdoğan'ın medya üzerindeki tam kontrolüne rağmen rakiplerinin gölgesinde kaldığı" görüşüne yer verildi.

Times'ın yazısı şu ifadelerle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir popülizm ustasının böylesine ahenksiz bir seçim kampanyası yürütüyor olması şaşırtıcı. Erdoğan Diyarbakır mitinginde sözlerini unutmuş gibiydi. Londra'da yatırımcılara yaptığı vahim konuşmalar liranın ani düşüşüyle sonuçlandı. Taksicileri hoşnut etmek için Uber'i yasaklayarak şehirli seçmenleri yabancılaştırdı."

'Erdoğan AKM'de istediği etkiyi yaratamadı'

Yazı, Erdoğan'ın yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) enkazı ve inşaatı süren Taksim Cami'yi ziyaretinden izlenimlerle başlıyor. Erdoğan'ın burada vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflar medyaya yansımış, bazı sanatçılar da ziyarete eşlik etmişti.

Times'ın izlenimleri şu ifadelerle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan iri yarı güvenlik görevlileri eşliğinde, kıyamet sonrasını andıran enkazı inceliyor. Burada çarpıcı bir fotoğraf karesi vermek istese de umduğu etkiyi yaratamıyor. Ziyaret Gezi protestolarının 5. yılına denk geliyor. AKM, protestocular için bir totem heykeli gibiydi ve yerine yapılacak yeni opera binası, bu yıkıma bakınca kültürel ve siyasi bir dönüşüm gören Türklerin öfkesini geçiştiremiyor.