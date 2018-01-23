Times: Erdoğan, Kürtlerin Suriye savaşının kazananı olmasını engellemek konusunda kararlı

"Giderek tonu yükselen açıklamalarına ek olarak son olarak da Suriyeli Kürtlere yönelik başlattığı harekât uluslararası imajını zedelemiş ve Batılı müttefiklerini de rahatsız etmiş durumda.

"O düşünce artık ortada yok. Türkiye'nin radikal İslamcıların içine sızdığı Suriye muhalefetine sırtını dönmemek konusundaki inatçılığı, Batı'yı farklı yerlerde müttefikler aramaya yöneltti. Bu gelişme Türkiye'yi giderek daha izole hale, Erdoğan'ı ise dışlanmış hale getirdi.

"Ankara'nın, Arap Baharı'ndan en çok güçlenerek çıkan aktör olacağı düşünülüyordu.

"Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan'ın İslami demokrasi anlayışı Batı tarafından alkışlanıyor, Erdoğan bölgedeki ezilmişlerin sesi olarak görülüyordu.

"Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ayaklanmalar ilk başladığında, Türkiye Orta Doğu için model bir ülke olarak gösteriliyordu.

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinde yer alan ve Hannah Lucinda Smith imzasını taşıyan yazıda, Zeytin Dalı Harekâtı ile Ankara'nın Washington ile Suriye'deki müttefiki YPG arasını bozmaya çalıştığını yazıyor:

"Suriye'de savaş dağınık bir sona doğru yaklaşırken, Türkiye ortadaki enkazdan koparabildiğini almaya çalışıyor.

"Türkiye sınırında bir Kürt yapılanmasını engellemek Erdoğan'a ülkesinde çok büyük bir itibar kazandırır. Türkiye'de YPG'ye karşı antipati son derece yaygın.

"Türkiye, YPG'nin bağlı olduğu PKK'nın 30 yılı aşkın süredir devam eden terör saldırılarına maruz kalmış bir ülke.

"Türkler 2015'te barış sürecinin sonlanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da bombalı saldırılar düzenleyip sivilleri öldüren, güneydoğuda ise yüzlerce güvenlik gücünün hayatını kaybetmesine neden olan bu örgütle bağlantılı savaşçıların ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor.

"Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil.

"YPG'nin en deneyimli savaşçıları, Türkiye'de barış süreci devam ederken Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. IŞİD'e karşı savaş noktalanmışken aynı silahlı gruplar tekrar sınırın Türkiye tarafına geçebilir.