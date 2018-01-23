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Times: Erdoğan, Kürtlerin Suriye savaşının kazananı olmasını engellemek konusunda kararlı

23.01.2018 05:37 | Son Güncelleme 4 saat önce

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinde yer alan yazıda, Zeytin Dalı Harekâtı ile Ankara'nın Washington ile Suriye'deki müttefiki YPG arasını bozmaya çalıştığını yazıyor.

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinde yer alan ve Hannah Lucinda Smith imzasını taşıyan yazıda, Zeytin Dalı Harekâtı ile Ankara'nın Washington ile Suriye'deki müttefiki YPG arasını bozmaya çalıştığını yazıyor:

"Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ayaklanmalar ilk başladığında, Türkiye Orta Doğu için model bir ülke olarak gösteriliyordu.

"Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan'ın İslami demokrasi anlayışı Batı tarafından alkışlanıyor, Erdoğan bölgedeki ezilmişlerin sesi olarak görülüyordu.

"Ankara'nın, Arap Baharı'ndan en çok güçlenerek çıkan aktör olacağı düşünülüyordu.

"O düşünce artık ortada yok. Türkiye'nin radikal İslamcıların içine sızdığı Suriye muhalefetine sırtını dönmemek konusundaki inatçılığı, Batı'yı farklı yerlerde müttefikler aramaya yöneltti. Bu gelişme Türkiye'yi giderek daha izole hale, Erdoğan'ı ise dışlanmış hale getirdi.

Zeytin Dalı Harekâtı -Financial Times: Suriye'deki satranç oyununun tehlikeli hamlesi Afrin

"Giderek tonu yükselen açıklamalarına ek olarak son olarak da Suriyeli Kürtlere yönelik başlattığı harekât uluslararası imajını zedelemiş ve Batılı müttefiklerini de rahatsız etmiş durumda.

"Suriye'de savaş dağınık bir sona doğru yaklaşırken, Türkiye ortadaki enkazdan koparabildiğini almaya çalışıyor.

"Türkiye sınırında bir Kürt yapılanmasını engellemek Erdoğan'a ülkesinde çok büyük bir itibar kazandırır. Türkiye'de YPG'ye karşı antipati son derece yaygın.

"Türkiye, YPG'nin bağlı olduğu PKK'nın 30 yılı aşkın süredir devam eden terör saldırılarına maruz kalmış bir ülke.

"Türkler 2015'te barış sürecinin sonlanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da bombalı saldırılar düzenleyip sivilleri öldüren, güneydoğuda ise yüzlerce güvenlik gücünün hayatını kaybetmesine neden olan bu örgütle bağlantılı savaşçıların ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor.

"Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil.

"YPG'nin en deneyimli savaşçıları, Türkiye'de barış süreci devam ederken Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. IŞİD'e karşı savaş noktalanmışken aynı silahlı gruplar tekrar sınırın Türkiye tarafına geçebilir.

"Afrin kendi başına Erdoğan için büyük bir hedef değil. Erdoğan'ın asıl amacı, ABD ve YPG ortaklığını bozmak. Washington Afrin'de YPG'nin yardımına gitmeyeceğini açıkladı.

"Rojava'da YPG'ye verdiği desteği izah etmek için de lafı çevirdi, oradaki güçlerin birden fazla etnik grubu barındırdığını ifade etti.

"Ancak Rojava'daki birçok YPG savaşçısının mevcut pozisyonlarını terk edip Afrin'de Türkiye'ye karşı savaşmaya gitmek üzere açıklamalar yapması, ABD'yi zor durumda bırakıyor.

"ABD daha ne kadar Suriye'de desteklediği Kürtlerin sadece IŞİD'le savaşa odaklanmış gruplar olduğunu iddia edebilir?

"Afrin operasyonunun zamanlaması da manidar. Harekât, ABD'nin sınır güvenlik gücü açıklamasından sadece bir hafta sonra başlatıldı.

"Sınır gücü açıklaması, Ankara için Washington'un Kürtlere desteğini IŞİD sonrası dönem sürecinde de devam ettireceği yönünde bir sinyaldi. Türkiye için bu adımla ABD fazla ileriye gitti.

"Erdoğan Suriye krizinden galip taraf olarak çıkamayacağını artık biliyor. Ama Kürtlerin de bu savaşın mutlak galibi olmasını engellemek için son derece kararlı."

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Recep Tayyip Erdoğan Washington Times YPG Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Suriyede kazanan ümmet olacak inşallah. Türkler, islamiyetin en önde gelen neferleridir. Türkleri kedi sanıp köşeye sıkıştırmaya çalışanlar kedi yerine kurtla uğraştıklarından haberleri yok zavallıların, artık sahne bizim eminim inançlı Türkler bu şekilde hissediyordur.
Hergun ingilizler ne dedi, abd ne yazdi, yahudiler ne diledi, almanlar ne diyor manseylerinden biktik aga ya.elin sikiyle gotunu kasima mynet.
bize ne dünya medyasının algı operasyonundan mynet sende mi masona siyoniste uşaklık ediyorsun ne diye bu aşağılık haber yayınlarını yapıyorsun..elin yahudi kuruluşları atıp tutuyor işte..sizde ciddi bi haber gibi bu pislikleri çöpleri bizim gözümüzd sokuyorsunuz bize ne times ne yazmış the guardian bild newweek ne yazmış ben kendi ülkeme bakarım.
rezilliğin, ihanetin daniskasıdır bu.. abd pkk ya, deaşla boğuşsun diye 4.000 tır silah verdi..oysa şimdi o deaşlılar, sakalları kesilmiş, üniforma giydirilmiş halde, ellerinde de abd nin silahları bize karşı savaşa sokuluyorlar..
başta abd,rusya,ve ab ülkeleri hiç birinizn onuru yok, kendi çıkarlarını gözetip Kürtleri kandırıp birileri ile çatıştırıp yok olmamalına sebep oluyorsunuz, düşün artık bu miletin yakasından.
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