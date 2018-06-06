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Times'ın iddiası: Türkiye Kuzey Irak'ta operasyona hazırlanıyor

06.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

Times, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi desteğini artırma umudu" diye tanımladığı bir hamleyle Türkiye'nin "Kuzey Irak'taki Kürt milislere saldırmaya hazırlandığını" yazıyor.

Times, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi desteğini artırma umudu" diye tanımladığı bir hamleyle Türkiye'nin "Kuzey Irak'taki Kürt milislere saldırmaya hazırlandığını" yazıyor.

Türk Ordusu'nın Irak'ta çoğu Türkiye ve İran sınırı yakınlarında 11 yeni üs kurduğunu belirten Times, bölgede PKK'nın güçlü olduğunu söylüyor.

Gazete Baş "Kuzey Irak'taki varlığımızı iki katına çıkarttık. Amacımız teröristler sınırımızdansızmadan önce terörizmi etkisiz hale getirmek" şeklindeki sözlerini aktaran Times, Türk Ordusu'nun Irak topraklarına doğru 25 kilometre girdiğini ve bazı yerlerde yeni kurulan üslere giden yollar yaptığını belirtiyor.

Gazetenin İstanbul Muhabiri Hanna Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk Ordusu'nun neredeyse her gün yaptığı hava saldırılarıyla bölgedeki PKK'lıları sürerek Dohuk'un kuzeyindeki bölgede ileri karakollar kurduğu ifade ediliyor.

Haberde daha önce Peşmerge güçleriyle birlikte savaşan Türk askerlerinin Musul'ın kuzeyindeki Başika'nın etrafında da varlık gösterdiği belirtilirken, IŞİD'in 2014'te katliam yaptığı Yezidi kasabası Sincar'da da Türk askerlerinin bulunduğu söyleniyor.

Times, tüm yeni üslerin bölgedeki başlıca siyasi güç olan ve Türkiye'yle yakın güvenlik ilişkileri bulunan Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) denetimindeki bölgede olduğunu, KDP'nin rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) ise Türkiye'nin bölgedeki varlığına karşı çıktığını söylüyor.

'Yeni bir mülteci krizi olur'

Gazeteye konuşan bir PUK kaynağı "PKK'nın denetiminde 700 civarında köy var. Türkiye saldırırsa, yeni bir mülteci krizine neden olur" diyor.

"PKK Türkiye'de, AB'de ve ABD'de bir terör örgütü olarak sayılıyor. Ancak alt kolları IŞİD'le savaşta ön saflardaydı ve Batılı güçlerin desteğini alıp, geniş topraklar ele geçirdiler. Bu durum da PKK saldırılarının ana hedefi olan Türkiye'yi öfkelendirdi. Temmuz 2015'de çöken ateşkes, Türkiye'nin doğusunda 3 binden fazla kişinin öldüğü şiddette yol açtı. Türkiye PKK bağlantılı YPG'ye karşı operasyona bu yıl başladı. Ülkede Afrin operasyonuna destek büyüktü. Erdoğan'ın rakipleri bile destek verdi"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geçen Mart ayındaki zaferinden yararlanmak için vakit kaybetmediğini" söyleyen Times, askeri kıyafetler giyen Erdoğan'ın müzik ve televizyon yıldızlarıyla birlikte Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret ettiğini hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan American Progress adlı düşünce kuruluşundan Max Hoffman ise "Erdoğan'ın bir seçim tehdidi gördüğünde, sıklıkla askeri yöntemlerle, ülke dışına tepki vermek gibi bir sicili var" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak Kandil operasyon PKK Times Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seçim operasyonu..:)
GEÇMİŞTEDE YÜZLERCE KEZ YAPILDI BU OPERASYONLAR NE OLDU HİÇ BİR İŞE YARAMADI SADECE DEVLETİN VE MİLLETİN PARASI HAVALARA UÇTU....
TSK YA OPERASYON YAPTIRARAK SEÇİM KAZANMAYI UMAN ZAVALLI BİR HÜKÜMETT...
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