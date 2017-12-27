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Times: İngiltere'den kaçıp IŞİD'e katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor

27.12.2017 06:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

İngiliz Times gazetesi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgiler sonucu 300'e yakın İngiliz cihatçının Türkiye'ye kaçarak burada saklandığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, bu IŞİD'lilerin evlerine dönerek saldırı girişiminde bulunmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Times: İngiltere'den kaçıp IŞİD'e katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor

İngiliz Times gazetesi, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılan 300'e yakın İngiliz IŞİD'linin, örgütün Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgi sonrası Türkiye'de saklandığını öne sürdü.

Times'ın baş sayfasında yer verdiği habere göre, Suriye'nin Rakka kenti ile Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den geri alınması sonrası binlerce cihatçı Türkiye'ye kaçtı. Bu cihatçıların 300'e yakını İngiltere'den örgüte katılanlar.

Anthony Loyd, Michael Evans ve Fiona Hamilton mahlaslı haberde, Batılı ülkelerdeki istihbarat kuruluşlarının IŞİD'in olası saldırılarından kaygı duyduğu belirtildi.

Haberdeki bilgiler, Suriyeli Kürt istihbarat kaynaklarına ve İngiliz güvenlik kaynaklarına dayandırıldı.

İNGİLTERE'DEN IŞİD'E KATILAN 130 IŞİD'Lİ ÖLDÜ

Times gazetesine konuşan Suriye'de Batılı istihbarat kuruluşlarıyla çalışan istihbarat görevlisi Ciwan Xhalil, gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulan IŞİD'liler arasında birçok Avrupa vatandaşı olduğunu, İngiliz savaşçıların büyük bölümünün ise kaçtığının düşünüldüğünü söyledi.

Habere göre, IŞİD'e katılmak için yola çıkan 850 İngiliz'in yaklaşık yarısı geri döndü. Örgüte katılanların 130'unun öldüğü ise doğrulandı.

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere'den giden cihatçıların çoğu Türkiye sınırından geçerek IŞİD'e katılmıştı. Times'a konuşan İngiliz güvenlik kaynakları, cihatçıların İngiltere'ye dönerek saldırıda bulunabileceği uyarısı yaptı ancak son üç yılda Ankara ve batılı ülkeler arasında bu konudaki işbirliğinin de büyük aşama kaydettiğini söyledi."

"İngiliz güvenlik kaynakları, Türkiye'den İngiltere'ye dönmenin giderek zorlaştığını, geri dönmeye çalışan cihatçıların örgüt için savaştıklarına ilişkin kanıt olduğu takdirde, İngiltere iç istihbarat servisi MI5 ile polis görevlileri tarafından sorgulanacağını belirtti.

"Yetkililer, radikalleri yakalamak için örtülü stratejiler de uyguluyor. ABD'li istihbarat kaynakları da, yabancı IŞİD'lilerin takip edilmesi için İngiltere'nin ülkenin dış istihbarat servisi M16 ile beraber çalıştıklarını kaydetti."

Habere göre, 2015'ten bu yana Avrupa'da gerçekleşen 40 saldırılardan 3'ünde saldırganlar Irak ve Suriye'den geri dönen yabancı cihatçılardan oluşuyordu.

Avrupa'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yarısıysa, yabancı cihatçıların düzenlediği bu saldırıların kurbanlarıydı.

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Türkiye ırak Times Suriye IŞİD cihatçı

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