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Times Meydanı'nda olaganüstü guvenlik önlemleri

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 23:54 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Nafiz Albayrak / New York, 31 Aralık (DHA) -Yeni yıl kutlamaları için dünyanın en görkemli yerlerinden biri olan New York Times Meydanı'nda, terör tehditleri üzerine 6 bin polis güvenlik önlemi aldı. 31 Aralık sabahından başlayarak meydanı dolduran kişiler ve yanlarındaki eşyalar polisler tarafından didik didik arandı. Times Meydanı'na çıkan sokak başları polis araçları ve km yüklü kamyonlarla tutuldu. Yeni yılın ilk dakikalarını Times Meydan'nda geçirmek isteyen yüz binlere kişi, 2017'nin son günü, dondurucu soğuğa aldırmadan, Times Meydanı'na akın etti. New York'ta 2 milyon kişinin yeni yılı karşılamak için dolduracağı Times Meydanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla, iki adımlı güvenlik taramalarının yanısıra yüksek noktalarda keskin nişancılar konuşlandırıldı.

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