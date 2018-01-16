Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı. Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

'FEDERAL BİR SURİYE İÇİN İLK ADIM'

'Erdoğan, Suriye'ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli' ifadesinin kullanıldığı yazıda Türkiye'nin son zamanlarda Suriye politikasının Kürt etkisini kontrol altına almaya çevrildiği belirtiliyor. YPG'nin 'Batılı güçler tarafından terör örgütü olarak görülen PKK'nın bir uzantısı' olduğunun da aktarıldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor: