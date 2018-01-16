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Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

16.01.2018 07:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

İngiliz Times gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazısında, "NATO'nun bir üyesi olarak Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefikleriyle güven tazelemesi Türkiye'ye daha çok başarı getirir" ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı. Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

'FEDERAL BİR SURİYE İÇİN İLK ADIM'

'Erdoğan, Suriye'ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli' ifadesinin kullanıldığı yazıda Türkiye'nin son zamanlarda Suriye politikasının Kürt etkisini kontrol altına almaya çevrildiği belirtiliyor. YPG'nin 'Batılı güçler tarafından terör örgütü olarak görülen PKK'nın bir uzantısı' olduğunun da aktarıldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Ancak ABD, sınırda devriye güçler kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. IŞİD'in Suriye'nin kırılgan kuzey bölgesinde tekrar ortaya çıkması, savaşa kalıcı bir son verme umutlarını sona erdirir.

"Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil; ancak onların federal bir Suriye'ye entegre olmaları için ilk adım.

"Kürt sorunu, bağımsız bir Kürt devleti kurmak adına Orta Doğu'yu daha çok dağıtırak çözülemez. Batılı güçlerin amacı bir bütün ve gerçekten demokratik bir Suriye'de Kürtlerin daha çok yönetim sahibi olması için alan tanımak olmalıdır. Güvenli sınırlar bunun için hayati bir gereklilik, Türkiye'nin bu sınırlara saygı duyması da."

30 BİN KİŞİLİK SINIR GÜCÜ

Yazıda Türkiye'nin Erdoğan'ın belirttiği gibi Afrin'e operasyon düzenlemek istemesinin 'amacının ne olduğu konusunda kuşku uyandırdığı ve Türkiye'nin NATO'ya bağlılığına şüphe düşürdüğü' söyleniyor.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı.

Reuters, bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşacağını duyurmuştu. Erdoğan ise buna tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Afrin operasyonu öncesi YPG'ye ait 149 hedefi vuracak
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Times gazetesi Afrin

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
"müttefiklerimiz" !!! Kimler onlar? bilelimde ona göre güven Tazeleyelim PKK ya kucak açan Almanyamı? FETO yu kucağa çekmiş ABD mi? Tüm terör örgütlerine ;Türkiyeye karşı bir tehdit olduklarını bile bile ;Silah desteğide dahil hertürlü yardımı yapanlarla netür bi Müttefikliğimiz olabilir
Afrin de ruslar var.Yiyorsa menbiç orda amerikalılar var.Siyasal İslamcıların kıblesi amerikadır.Bunlar amerikan savaş gemilerini kıble yapıp namaz kılanların devamı.
siz iyi bilirsiniz müttefiklerinizi malum allah affettsin!!! kandırıpnduruyorlar hani
Çok korktuk ABD ,ulan şeytan ABD sen hangi ülkeye yardım ettinde huzur buldu?alçak herifler tek derdiniz petrol ve müslüman düşmanlığı.
inşallah bunlara aldırış etmezsin sen biraz dur iyice yerleselim diye haber yapıyo adamlar muttefik de nerde muttefik hayatimda boyle sacma bi muttefiklik gormedim
BBC bu söylediklerine sen bile inanmaz iken Türk Milleti nasıl inansın ABD'nin maşasısınız. Irak'tada aynı oyunu Çekiç güç ile ABD oynamadımı. Topunuzun canı Cehenneme....
Afrin de ruslar var.Minbüç te amerikalılar.Oyın büyük.Amerika nın BOP projesi akp iş başında.
@muratfitil GÜNLÜK KAÇ DOLAR ALIYORSUN??EUROMU YOKSA?
@paati34 murat fitil az bi kemik karşiliginda ürüyor.tasmali ot rölünde aciz akli ile yon vermeye calisiyor.
EMPERYALİST GÜÇLERİN EN BAŞINDA YER ALAN İNGİLİZLERİN İPİYLE KUYUYA İNİLMEYECEĞİNİ TARİHTEN ÇOK İYİ BİLİYORUZ! BİR TEKLİFİM VAR: BU 30 000 KİŞİLİK TERÖRİST GRUBU ALSINLAR BAŞLARINA ÇALSINLAR!!!ONLARIN SINIRLARINA DİZELİM,ÇOK DA YAKIŞIR!!!
Akp afrin e giremez.Ametika dan izin almadan birşey yapamaz.Bizim gazımızı alıyorlar.Akp nin kıblesi amerikadır.Koyunlar anlayın bunu artık.Akp yalan söylüyor.Yine amerika ile konuştuk anlaştık diyerek geti adım atacak.Akp afrine giremez.Siyasal İslamcıların kıblesi ametikadır.Pentogondur.Bunlar amerikan savaş gemilerini kıble yapmış insanların fikirdaşı.Akp yalancı bir parti.Afrine giremezzzzzz.Yemezzzzzzz
@muratfitil Afrine girince senin bu yazdıklarının hepsini yalayacakmısın Avrupa uşağı seni
@muratfitil senin kanını,,,,,,,,,
@muratfitil türkiye afrin e de membiçe de girecek ve girdiğinde seni bulamasam bütün sülalene şimdiden selamım var tamam.
@muratfitil sizin gibi maşalar olusa tabiki...
@muratfitil Senin fitilinde yandı herhalde türkiye tek afrine değil komple sizede girecek merak etmeyin sana da bi fitil atmak borcumuz olsun insanın müsvedde hali bir kerede partizan olmayın Ak Parti girmiyor oraya Türk Silahlı Kuvvetleri giriyor TÜRKİYE giriyor sanırım sanada giren çıkan olacak hoşunuza gitmiyor demi Turkiyenin diş göstermesi babalarınıza
@muratfitil Senin fitilinde yandı herhalde Türkiye tek afrine değil komple sizede girecek merak etmeyin sana da bi fitil atmak borcumuz olsun insanın müsvedde hali bir kerede partizan olmayın Ak Parti girmiyor oraya Türk Silahlı Kuvvetleri giriyor TÜRKİYE giriyor sanırım sanada giren çıkan olacak hoşunuza gitmiyor demi Turkiyenin diş göstermesi babalarınıza
@muratfitil daha yazmayı bilmiyorsun burda konuşmaya çalışıyorsun...
ERDOĞAN, ASLANIN İNSAN ŞEKLİNE GİRMİŞ HALİDİR.
@kartal2701 Aslan derken karıştırıyor olmayasın, aynı familyadan sırtlan var, leopar var, var davar
@kartal2701 lakin aslanlık gitmiş sadece hayvanlık kısmı kalmış!
30000 değil 30.000.000 kişilik adam koyun,yinede anasını ağlatırız.BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR.OSMANLI BİR TÜRK İÇİN ZAMANINDA NERLERİ ALT ÜST ETTİ.SATAŞMAYIN BİZE BOĞULURSUNUZ
AKŞENER GELECEK BU SORUNLAR ORTADAN KALKACA K.
Almanya ve ABD Fetoşa ve Fetosçulara kucak aciyormus puahhh.sen önce devletin ve akp nin içindekileri temizlemeyi basar.cezaevine atilan Fetocu emniyet imamları 6 ay yatmadan salıverildi.neymiş itirafçı olmuşlar.
@sekeradam54 sekeradam sen git Beyoğlu nda şekerlik yap,,anlamadığın işlere ,,erkek işine karışma,,,
dirilişi gören sömürgeciler yumurtalarından çatlamaya başlamışlar
Soysuzlar bizde silah top tüfek kısıtlıyken bile alayınızı süngü kazma kürekle anadoluya gömdük hatırlarsanız.
Terore destek veren sizler bizler 40 senedir teror dolayisiyla belimizi dogrultamiyoruz biraz dogrulttuk teroru hortlattiniz kimin destek verdigi belli oldu artik gizlrmiyorsuuzda acik acik destekliyorsunuz hatta birlikte hareket ediyorsunuz yine atesle oynayan biziz oylemi merak etmeyin o ates sizi oyle bir saracakli kurtulamayacksiniz aamaaa biz atesi sondirmesini iyi biliriz sizin atesiniZide tekerr tekerr sondurecegiz
Oynadı Ateş sizleri yakmasın Coniler
Kahpe gazete.ABD ve sizin gibi iki yüzlü batı Ortadoğu'dan elini çekse tüm dünyaya barış gelecek zaten.Önce siz iki yüzlülüğü bırakıp Türkiye'nin güvenini kazanın diyeceğim ama çakallığı bırakamazsınız.
daha kimseye laf geçiremeyen nato bizemi ayar vermeye çalışıyor bırakın bu ayak oyunlarını
kime güvenecek her yanımızı sarmış olan yılanlara mı? yüz yıldır şeytanlık yapıyorsunuz bu topraklarda artık yeter diyince mi zorunuza gitti
TABİ TABİ DİYORSUNUZ Kİ 100 YILLARDIR YAPTIĞIMIZ SİNSİ PLANLARIMIZI BOZMAYIN
Maksadımız!!! bize ait olan topraklarımızı geri almak. kurdukları ordu da buna mani olmak için. şimdi sn. başkanın arkasında olma zamanı.. Yok biz "kk" nın "ma" nin peşinden koşarız diyorsanız iki cihanda da by milletin hakkını ödeyemezsiniz.
abd nin tek amacı kürtlere ve suriyelilere özgürlük getirmek en yakın örneği ırak ta oldu k.ıraklı kürtler anlamadı şimdi suriyedeki kürtler anlamıyor k.ırakta referamdum yapıyorlardı ülke kurcaklardı ne oldu yine T.C nin eline kaldılar
@kral295 Türkiye bırakın kendi topraklarını sınır ötemizdeki topraklarda bile bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasına müsade vermez. Çünkü geçmişte çok kan döküldü, artık savaşlarla kan dökülerek toprak kazanılamayacağını devletlerin anlaması gerekiyor. 35 sene önce Kürt-Türk sorununu fişekleyenlerin zaten derdi başka, boşa tartışıyoruz.
federal bir suriye için uğraşıyor imiş ABD, daha düne kadar da Türkiyede federal bir yapı için uğraşıyor ve akp de bu değirmenin su taşıyordu, ne zaman ki, federatif yapıda yöneticinin akepeli değil, cemaatçi feto olduğunu açıkça deklare edildi o zaman akılları başına geldi, koltuklar altından kaymasın diye kerhen mücadeleye başladılar. Yoksa böyle bir şey olmasa idi, Türkiye Cumhuriyetinini içine itildiği beka varlık meselesi umurlarında değildi bu siyasi İslamcı ABD hizmetkarlarının...
@seleb1966 baba büyüksün
ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN KOYARSANIZ ADAM DEĞİLSİNİZ DİYECEĞİM AMA ZATEN ADAM DEĞİLSİNİZ BU T.C SAHİP OLMAK İSTİYORSANIZ TEK BİR T.C VATANDAŞININ YAŞAMAMASI LAZIM KISACA YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM NOKTA
sen nedemek istedin bi anlatabilsen.
@umsahin ne diyon..... ne...... amaç ölmek değil inadına yaşamak olmalı.... anladın sen onu...
nato müttefiki biz miyiz,,pkk ypg pyd mi,,,geçin bunları kansızlar,,,ne işiniz var sınırımızda,,,o silahları kimin için yığdınız oraya,,,TÜRKİYE nin büyümesi işinize gelmiyor,,bütün bu yapılanlar TÜRKİYE nin önünü kesmek,,ama ASLAA engel olamayacaksınız,,,
Yorumlara bakıyorum da, millet iyi gaza gelmiş. Ey millet, bir düşünsenize, şimdi "eyyyy ABD...." diye damarınızdan giren sayın Cumhurbaşkanı, zamanında "ben BOP eşbaşkanıyım" diyerek ABD taşaronluğuna soyunmasaydı, "kardeşim" dediği Esat'ı arkadan vurmasaydı, Suriye'nin bütünlüğüne saygı duysaydı, ABD vampirine karşı komşusunu kollasaydı, şimdi Suriyeli göçmenler, sınıra yığınak yapan teröristler, Süleyman Şah toprağını terketmemiz, ekonomik darboğazımız gibi sorunların hiçbiri olmayacaktı. Bir iki gaz vermeyle uçuyorsunuz hemen, biraz düşünün gelişmelerdeki sebep sonuç ilişkisini !!!
planı ingiltere yapar abd uygular.
tarzını sevmesekte sonuna kadar cumhurbaşkanimizin arkasındayız
son tahlilde amerika ile türkiyenin savaşacağı açık.bu savaştan burnumuzun kanamadan çıkmak için amerika ile sulh imzalanmalı ve amerikalıların mandasına girmeliyiz.böylece hiç kimsenin burnu da kanamaz paramız da lira yerine dolar olucağından doların ateşi çıktı diye haber okumakatan da kurtulmuş oluruz.
@ademtoyan Manda olayını hatırlattığın iyi oldu. Sen ironi yapıyorsun ama gerçekten bu seçenekleri değerlendiren kabul eden insanlar Tarihimizde vardı. Bahaneler değişiyor ama düşünceleri aynen devam. En acı tarafıda Müslümanlıktan dem vuran, Din İman edebiyatı yapan, milletin değer verip itibar gösterdiği kişilerdi onlar.
Amerika yalakalarını görüyorum yorumlarda bu ülke yüzde 65 vatanseverle amerikayada suriyeyede dilediği her yere girer girdiği yerdede iz bırakır yüzde 35 atm ci kahpelerde kahrolurlar herşeyin zamanı gelince kahpeliklerin bedelide sorulacak
Bu gazete tarafsız değil evet Türkiye orada ışid i besleyerek ve göz yumarak bir hata yaptı ama hatamızdan döndük. Şimdi ışid le savaşıyoruz. Biz buranın güvenliğini sağlayabilecek güçteyiz. Akp türkiyeyi kimseye sormadan kafasına göre yönetiyor ABD de dünyayı kimseye sormadan kafasına göre yönetiyor. Olan Mehmetçiğe olacak malesef
kendinizi müttefik diye tabir eden dünyanın kan emici abd ve britanya suriyede deaş bitti 30000 kişilik pyd yi kime karşı kuruyonuz TAYİP bu ülke güvenliğini sağlamaya çalışıyo sizin amacınız ne onun bunun çocukları
türkiyenin dünya ile güven tazelemesi için akp nin yok olması ve tüm müridlerinin cehennemdeki yerini almış olması gerekli
@erkan_1975_bazzz sen kimisinde tasmali munafik adam.kafana gore cennete cehenneme gonderme yetkisi alimişşin.
fitne devleti ingilizler gene hainliğe başladılar dünyada ingilizler kadar fitne bir devlet yoktur şöyle gündeme iyi takip edin ne kadar sessizler hep arkadan hançerlemişlerdir devletleri özellikle de ülkemizi
Avrupada ve amerikada fetocular harıl harıl türkiye aleyhinde propaganda yaparken bizim büyük elçiler yan gelmiş yatıyorlar. Acaba en son hangi gazeteye veya tv ye Türkiye hakında bir röportaj verdiler.Bu haberler ve yorumlar dışişlerinin çalışmadığını gösteriyor
Türkiye'yi karıştırmaya çalışan terör örgütü PKK. Bunun Suriye'deki uzantısıda PYD. Peki yarın öbür gün Türkiyede bir iç karışıklık çıksa bizi de PKK mı koruyacak. Komik olma Amerika bunların, Daeşden hiç bir farkı yok, al birini vur ötekini. Planın alenen ortada bari bu tarz açıklamalar yapıp kendine güldürtme. Bir mahkemede biz oluşturalım Amerika orta doğunun ve Türkiye'nin iç meselerine müdahale ediyor, ne için petrol ve doğalgaz kaynakları için, yargıya hesap versinler. Ulan karıştırmadığın yer yok her yerde elin var, bırakın artık insanlarla uğraşmayı.
bu görüşleri yazan mutlaka satılık bir kalemdir. bana fetönün satılık kalemlerini hatırlattı. hoş su anda mütefiklerimiz rusya iran ve suriye. bunlarda sitem ediyor geç kalıyoruz diye. her zaman barış yanlısı reis hem haklılığı hemde en az zayiat ( şehit ) uğruna oyalanıyor kanaatindeyim.
BATI, NATOYA BAĞLI TÜRKİYEYİ ABD NİN ELİNDE TASMA TAKILI ŞEKİLDE YÖNETMEYİ PLANLAMAKTA,ise Bu düşünce aptallık ve pervasızlıktır.TÜRKİYENİN ORTADOĞU İLE DİN VE TARİH BAĞI OLAN GEÇMİŞİ VAR.Türk insanının pkk-pyd eylemleri ile canını kaybetmesini görmezden gelen NATO ve ABD Bundan böyle TÜRKÜN Dostu olamaz.
ingiltere karsi cikiyorsa doru yoldayiz demektir Allah askerimize ve polisimize güç kuvvet versin
dangalak bi gazete yorumcusunun lafı ilemi ülke yönetilecek. nato önce her fısatta kuyruğunu kısıtırıp kaçmamayı öğrensin.
Şeytanın Yavrusu haksızlığı savunuyor.Ortadoğuyu Böyle hale getirenlerde SİZ değilmiydiniz
NATO üyesi bir ülkenin sınırında 30 bin kişilik terör oluşumunun ne işi var. NATO eliyle Türkiye neden diz çöktürülmek isteniyor. Bunu iktidar halka kötü davranıyor ile açıklanamaz, halkına kötü davranılıyor diye halkı yok edilen Irak Libya Suriye gün gibi ortadadır
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