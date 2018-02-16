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Times'a konuşan İngiliz YPG'li: Afrin'de Türkiye'yi durduramayacağız, kesinlikle kazanacaklar

16.02.2018 06:56 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuşan İngiliz bir YPG üyesi, Afrin'de Türkiye'yi durduramayacaklarını bildiğini söyledi: "Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar."

Times'a konuşan İngiliz YPG'li: Afrin'de Türkiye'yi durduramayacağız, kesinlikle kazanacaklar

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuşan İngiliz bir YPG üyesi, Afrin'de Türkiye'yi durduramayacaklarını bildiğini söyledi.

Huang Lei adlı Çin kökenli İngiliz, Afrin'de YPG'ye gönüllü olarak katılan beş İngilizden biri.

Birliğindeki 15 yabancı savaşçıyla birlikte ilk çarpışmalardan kurtulduklarını söyleyen Lei, Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını belirtti.

Gece gündüz bombalandıklarını anlatan Lei, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var" dedi ve ekledi:

"Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası.

"Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar.

"Ama ben ve birliğim direneceğiz.

"Bu savaşı kazanamayacağız. Ama en azından savaşın durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. En azından bombardımanı durdurmak için."

24 yaşındaki Huand Lei, Çin'de doğduktan sonra ergenliğinde İngiltere'ye göçmüş ve Manchester'da eğitim görmüştü. Lei üç yıldır Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG birliklerinde IŞİD'e karşı savaşıyordu.

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