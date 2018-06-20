Timoşenko yeniden devlet başkanı adayı oluyor

Başkent Kiev'de bir açıklama yapan Ukrayna'nın eski başbakanı Yulya Timoşenko gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu söyledi. 57 yaşındaki deneyimli siyasetçi geçen hafta "Ukrayna için yeni rota” başlıklı seçim programını kamuoyuna açıklamıştı.
Timoşenko 2010 ve 2014 yıllarından sonra üçüncü kez devlet başkanlığı için yarışıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Mart 2019'da yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağını sonbahar ayında açıklayacak. Kamuoyu yoklamalarına göre Poroşenko'nun halk içindeki popülerliği düşerken Timoşenko'nunki artıyor.
Yulya Timoşenko 2005 yılında ve 2007-2010 yılları arasında iki kez başbakanlık görevinde bulunmuştu. 2011 yılında tutuklanan Timoşenko 2014 yılında başkent Kiev'de patlak veren gösterilerin başarılı olması sonucunda cezaevinden serbest bırakılmıştı.
Reuters, dpa / EC, HS
©Deutsche Welle Türkçe
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