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Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

07.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kanlı olay Etiyopya'da yaşandı. Gölde vaftiz töreni yapan bir papaz, timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

BBC'nin haberine göre, papaz Docho Eshete, Arba Minch kentinin Merkeb Tabya bölgesindeki Abaya gölünde 80 kişinin katıldığı bir vaftiz töreni düzenlediği sırada bir timsahın saldırısına uğradı.

Polis memuru Eiwnetu Kanko, bacaklarından, sırtından ve ellerinden ısırılan papaz Eshete'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını söyledi.

Kanko, papazı gölün içerisine çekmeye çalışan timsahı balık ağlarıyla engellediklerini fakat timsahın kaçtığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
papaz Etiyopya vaftiz töreni timsah saldırı

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