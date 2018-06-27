Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

KKTC’de yaşayan Hüseyin A., 2016 yılında mobil arkadaşlık uygulaması Tinder’de, Steven Emde Peterson adıyla açtığı hesap üzerinden İşçveçli M.O. ile tanışıp sohbet etmeye başladı. Türkiye’de önemli bir boru şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Hüseyin A., bu yolla kadının güvenini kazandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA GÖNDERDİ

Bir ara paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hüseyin A., M.O.’dan önce 79 bin Euro, ardından da 68 bin 500 dolar para aldı. M.O.’nun çalıştığı banka, Eylül 2017’de, ’Tanınmayan bir ülke olan KKTC’ye yüklü miktarda para gönderildiği için’ iç soruşturma başlattı. M.O.’ya "Neden KKTCdeki bir hesaba yüklü para gönderdiniz?" sorusu soruldu. M.O., KKTC’ye değil, Türkiye’ye para gönderdiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Süreci takip etmek için KKTC’ye gelen M.O., Hüseyin A.’dan şikayetçi oldu, dolandırıldığını öne sürdü. Girne’de gözaltına alınan Hüseyin A. da, ’Sahtekarlıkla para temini’ ve ’Başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından gözaltına alındı. Mahkemede "Benim sadece Facebook hesabım var. Tinder hesabım yok, başka bir sahte hesabım da yok" diyen Hüseyin A. tutuklandı.

