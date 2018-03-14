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Tıp Bayramı’nda ‘Atanamayan Hekim’ Burukluğu

14.03.2018 20:51 | Son Güncelleme

Türkiye’de 14 Mart’ta kutlanan Tıp Bayramı bu yıl buruk geçti. Nedeni ise atanmayan hekimler. Türk Tabipleri Birliği’ne göre 300’den fazla hekim güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle atanamıyor

Tıp Bayramı’nda ‘Atanamayan Hekim’ Burukluğu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni atanacak hekimlerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesi şartı getirildi. Bu düzenlemenin ardından yeni mezun olup göreve başlaması gereken hekimler, soruşturmaların tamamlanmasını bekledi. Ancak bu soruşturmalar aylardır sürüyor.

Soruşturmalar nedeniyle onlarca hekim göreve başlamıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıkları söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Gökalp, “Bir dönem (atanamayan hekim) sayıları 700’ü geçti. Bizim yaptığımız görüşmeler, kamuoyu baskısı vesaire nedenlerle, bazı atamaları yapıldı. Herhangi bir gerekçe, nedenle ilgili açıklama yapılmadan 7-8 ay, bir yıla kadar atanmıyorlardı. Normalde güvenlik kurumlarının yapması gereken gizli çalışmalarda elde edilen bilgiler, bu sefer hekimlerin atamasında kullandılar. Tamamıyla hukuk dışı bir uygulamaydı. Büyük kısmı öğrenci derneğine üyeydi ya da bir basın açıklamasına katılmış, demokratik haklarını kullanmış olan öğrenciler. Bu hekimlerin atamasını yapmadıkları gibi özel hastanelerde de çalışma koşulları kalmadı. İşyeri hekimliği de yapamıyorlar. Büyük bir eziyetle bitirdikleri okullarından sonra mesleğin yaptırılmaması bir eziyet oldu. Halen 300 civarında hekim ataması yapılmamış. Bakanlık 187 diye söylese de bize gelen rakam 300 civarında hekimin atanmamış olduğudur” dedi.

Gökalp, atamaların yapılmamasının hem sağlık hizmetlerini aksattığını hem hekimleri kayıt dışı çalışmaya ittiğini vurgulayarak, “Mesela bir hastanede acil serviste pratisyen hekimlere ihtiyaç var. Pratisyen hekim gitmeyince orada olan mevcut hekimlerle bu hizmet götürülüyor. Onların iş yükü üç dört katına çıkıyor, iki hekim bütün yükü kaldırıyor. O da aşırı hizmet yükü oluyor ve hizmet kalitesini düşürüyor. Hekimleri kayıt dışı çalışmaya itiyor. Sağda solda sigortasız çalışıyor nöbet tutuyorlar. Hem ülke ekonomisine yüktür, hem sağlık hizmetlerine olumsuz etkisi oluyor” diye konuştu.

Gökalp, Bakanlığın 2017 Aralık ayına kadar sorunu çözeceğini söylemesine rağmen adım atılmadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen bir hekim, soruşturmanın sonuçlanması için 1,5 yıl beklediğini belirterek, altı ay önce olumsuz yanıt aldığını söyledi. Şu anda özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hekim ”Olumsuz yanıtın ardından iş bakmaya başladım. Zorlu bir süreçti hem ailem hem çevrem yıprandı. Altı yıllık eğitim ardından göreve başlama umudu var, boşa gideceğini düşünmüyorsun. En son olumsuz yanıt aldık sonra kendi yolumuza baktık. Zorlu süreci bir şekilde atlatmaya çalıştık. Bir yandan çalıştım, başka işler yaptım, kafamı dağıtmak için. Batı ve doğu arasında bariz ücret farkı var. Doğuda çok çalışıyorsun ama ücretler iyi. Batıda hastane çok, daha az yoruluyorsun ama ücret az. Bayağı il dolaştım bire bir görüştüğüm yerler oldu. Karşının vereceği reaksiyona göre durumumuzu anlatıyorduk. İş görüşmesine gittiğimiz zaman bazılarına söylüyor bazılarına söylemiyorduk. Söylediklerimiz bazen geri çeviriyordu. Şimdi dava açtık, itiraz dilekçesi verdik, neticelenmesini bekliyoruz. Ne zaman neticelenir bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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