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Tiyatrocu Barış Atay gözaltına alındı

16.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Tiyatrocu Barış Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, Atay'ın Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Tiyatrocu Barış Atay gözaltına alındı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Salı günkü yazısında Atay'a "haddinin bildirilmesi" çağrısında bulunmuştu.Tiyatrocu Barış Atay'ın Çarşamba günü TSİ 06:00'da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, sözkonusu gelişmeyi sabah saatlerinde Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bolaç, Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, Atay'ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Evde arama yapılmadığını belirten Bolaç, "gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu" söyledi.

Hakan'dan "haddini bildirin" çağrısı

Barış Atay, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir madenci yakınına tekme atan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından, Pazar günü Twitter'da "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" sözlerini paylaşmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Salı günü kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısında "BARIŞ Atay adlı bir adam" diye bahsettiği Atay ile ilgili olarak cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'e seslenmiş ve "Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!" ifadelerini kullanmıştı.

Atay, Soma'da bir madenci yakınına tekme atan Yusuf Yerkel'in yaptığı şikayet üzerine Haziran 2017'de de gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

2018'in Ocak ayında da Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alınmış ve yaklaşık dört saat sonra yeniden kullanıma açılmıştı.

DW,BÜ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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