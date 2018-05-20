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Tiyatrocu Barış Atay HDP'den milletvekili adayı oluyor

20.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Tiyatrocu Barış Atay'ın Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

BirGün gazetesi tiyatrocu Barış Atay'ın Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunduğunu ileri sürdü. Atay da sonrasında Twitter hesabından bu iddiayı doğrulayan bir paylaşımda bulundu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş'ın HDP'den adaylığını açıklayan paylaşımını alıntılayan Atay "kendisini yalnız bırakmayacağını" ifade etti:

Tiyatrocu Barış Atay 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir madenci yakınına tekme atan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından, Pazar günü Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştu. Atay, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın Salı günü kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısının yayınlanmasından bir gün sonra evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Atay’ın gözaltına alınmasına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle tepki göstermişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Atay ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Barış Atay, Gezi protestoları sırasındaki muhalif tavrıyla tanınıyor. Barış Atay hacker grubu Redhack hakkında başatılan soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış ardından salıverilmişti.

DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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