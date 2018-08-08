HABER

TL'de değer kaybıyla Antalya Mallorca'yı geçti

08.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı. Ülkenin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı.

TL'de değer kaybıyla Antalya Mallorca'yı geçti

Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı.

Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6,80'ün üzerinde işlem görüyor.

Rezervasyonlar bu yıl yüzde 63 arttı

Ülkenin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor.

Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi.

TL karşısındaki artışa rağmen sterlin diğer büyük para birimlerine göre değer kaybetti.

İngiliz sterlininin değeri Nisan'dan bu yana Euro karşısında yüzde 3, ABD doları karşısında da yüzde 10 azaldı.

Financial Times: TL Türkiye'deki krizin keskin ucundaFinancial Times: TL Türkiye'deki krizin keskin ucunda
Suikastın ardından kameraların karşısına geçti ve...Suikastın ardından kameraların karşısına geçti ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyor

İnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyor

Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı

Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı

ABD'de Vurulan Türk Polisin Durumu Ciddi

ABD'de Vurulan Türk Polisin Durumu Ciddi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

ABD'li komisyon üyesinden sert uyarı: Türkiye'ye seyahat etmeyin!

ABD'li komisyon üyesinden sert uyarı: Türkiye'ye seyahat etmeyin!

Suikastın ardından kameraların karşısına geçti ve...

Suikastın ardından kameraların karşısına geçti ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.