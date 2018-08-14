TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

Guardian 'ın dış politika yazarı Simon Tisdall de bugünkü köşesini Türkiye'ye ayırmış. Tisdall, "Türkiye'nin krizinin, sınırlarının çok uzağında tehlikelere neden olduğunu" belirtiyor.

Guardian Ortadoğu Muhabiri Martin Chulov ise Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, "bu kaynakların, krizin tetikleyenin, ABD ve Türk yetkililer arasındaki, takası meselesiyle ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söylediğini" yazıyor.

Gazetenin Ekonomi Editörü Larry Elliott'un imzasını taşıyan ve uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin giderek kötüleşen mali krizle baş etmekte başarısız olmasının, diğer zayıf ülkelerde de domino etkisi yaratmasından korkulmasına neden olduğu" yorumu yapılıyor.

İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya sayfalarında geniş yer verdi. Gazetelerdeki haber ve yorumlarda sorunun diğer gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara yayılabileceği vurgusu yapıldı.

Tisdall yazının sonunda şu yorumu yapıyor:

"Tüm taraflardan kuşatılan ve içeride başarısız olan Türkiye'yi kim kendisinden kurtaracak? Soru yanlış oluşturulmuş. Doğrusu şu olmalı: Türkiye'yi Erdoğan'dan kim kurtarabilir? Cevap: Türkler."

'Bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır'

Gazetenin başyazılardan biri de Türkiye'yle ilgili.

Guardian'ın başyazısının başlığı, "Sayın Erdoğan, bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır."

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son krizi Türkiye'ye yaptırım için bahane etmekle birlikte, Türkiye'deki son ekonomik meselelerin nedeninin asıl olarak Türk hükümetinin ekonomi politikaları olduğu" belirtiliyor.

Guardian'ın finans editörü Nils Pratley de yazısında, Türkiye'nin mali krizden kaçınmak için üç şey yapması gerektiğini belirtiyor. Pratley özetle şunları sıralıyor:

"Faizler artırılmalı, ABD'ye yönelik söylem yumuşatılmalı ve kavga etmekten kaçınılmalı, IMF çağrılmalı."

Şirketler kur krizinin acısını hissediyor

Financial Times gazetesinin ilk sayfasında, Türk ekonomisiyle ilgili haber "Bulaşma kaygısı" başlığıyla verilmiş.