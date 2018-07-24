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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış tutuklandı

24.07.2018 03:25 | Son Güncelleme

3 yaşındaki Evrim Atış'ın 2 hafta önce Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklandı. Anadolu Ajansı'na göre çift savcılıkta çelişkili ifadeler verdi. Aynı soruşturmada amca Niyazi Atış'tan sonra babaanne Sati Atış da serbest bırakıldı.

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış tutuklandı

3 yaşındaki Evrim Atış'ın 2 hafta önce Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklandı.

Anadolu Ajansı, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küçük kızın anne ve babasının, savcılıkta verdikleri çelişkili ifadeler üzerine mahkemece tutuklandıklarını bildirdi.

Burhan Atış-Dilek Atış çifti cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan babaanne Sati Atış ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan babaanne: Yeter artık

Sati Atış gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeter şimdiye kadar çektiğimiz, yeter artık. Hem ciğerinden ol hem evlatlarından ol. Bu iş ne biçim bir iş, ben anlayamıyorum" dedi.

Konuyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış ise daha önce savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Babaanne Sati Atış'ın 10 Termmuz'da Yenisu köyü yaylasında hayvanları suya götürürken torununu evde bıraktığı, döndüğünde ise Evrim Atış'ın kaybolduğu bildirilmişti.

Küçük Evrim'in bulunabilmesi için yürütülen arama çalışmaları ise sürüyor.

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış tutuklandı

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