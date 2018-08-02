Tokyo Üniversitesi'nde Kız Öğrencilerin Puanlarıyla Oynandı İddiası

Japon basını, Tokyo Üniversitesi tıp fakültesinin üniversiteye giriş sınavında, erkek doktorların sayısını artırmak amacıyla, kız öğrencilerin puanlarıyla sistematik olarak oynadığını iddia etti. İddia, sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Japon Yomiuri Shimbun gazetesine göre, kız öğrencilerin puanlarıyla oynandığı, Tokyo Üniversitesi tıp fakültesine giriş prosedürlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan iç soruşturma sonucunda tespit edildi.

Gazeteye göre, üniversite 2010 yılında okula girmeyi başaran kız öğrenci sayısında büyük artış yaşanması üzerine, 2011'den itibaren kız öğrencilerin sayısını yüzde 30'da tutmak amacıyla, kız adayların puanlarını düşük göstermeye başladı.

Gazeteye bilgi veren üniversite kaynaklarına göre, böyle bir yola başvurulmasının sebebi çok sayıda kız öğrencinin evlenmek ve çocuk sahibi olmak amacıyla fakülteden mezun olduktan sonra doktorluk yapmaması.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu Bazı kullanıcılar, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. Bir kullanıcı tepkisini "Kadınlardan çocuk doğurmaları isteniyor, doğurmazlarsa kısır diye suçlanıyor. Şimdi de çocuk doğurabilme ihtimalleri bile üniversiteye girişte puanlarıyla oynanması için bahane oluyor. Kadınlar şimdi ne yapsın?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kadınların iş hayatında öne çıktığı bir toplum yaratma amacını öncelikleri arasında saymıştı. Ancak ülkede kadınlar hala doğum yaptıktan sonra işe dönme konusunda ve çalışma hayatında zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

