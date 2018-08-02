HABER

Tokyo Üniversitesi'nde Kız Öğrencilerin Puanlarıyla Oynandı İddiası

02.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

Japon basını, Tokyo Üniversitesi tıp fakültesinin üniversiteye giriş sınavında, erkek doktorların sayısını artırmak amacıyla, kız öğrencilerin puanlarıyla sistematik olarak oynadığını iddia etti. İddia, sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı

Tokyo Üniversitesi'nde Kız Öğrencilerin Puanlarıyla Oynandı İddiası

Japon basını, Tokyo Üniversitesi tıp fakültesinin üniversiteye giriş sınavında, erkek doktorların sayısını artırmak amacıyla, kız öğrencilerin puanlarıyla sistematik olarak oynadığını iddia etti. İddia, sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Japon Yomiuri Shimbun gazetesine göre, kız öğrencilerin puanlarıyla oynandığı, Tokyo Üniversitesi tıp fakültesine giriş prosedürlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan iç soruşturma sonucunda tespit edildi.

Gazeteye göre, üniversite 2010 yılında okula girmeyi başaran kız öğrenci sayısında büyük artış yaşanması üzerine, 2011'den itibaren kız öğrencilerin sayısını yüzde 30'da tutmak amacıyla, kız adayların puanlarını düşük göstermeye başladı.

Gazeteye bilgi veren üniversite kaynaklarına göre, böyle bir yola başvurulmasının sebebi çok sayıda kız öğrencinin evlenmek ve çocuk sahibi olmak amacıyla fakülteden mezun olduktan sonra doktorluk yapmaması.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu Bazı kullanıcılar, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. Bir kullanıcı tepkisini "Kadınlardan çocuk doğurmaları isteniyor, doğurmazlarsa kısır diye suçlanıyor. Şimdi de çocuk doğurabilme ihtimalleri bile üniversiteye girişte puanlarıyla oynanması için bahane oluyor. Kadınlar şimdi ne yapsın?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kadınların iş hayatında öne çıktığı bir toplum yaratma amacını öncelikleri arasında saymıştı. Ancak ülkede kadınlar hala doğum yaptıktan sonra işe dönme konusunda ve çalışma hayatında zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Beyaz Saray: “Ruslar önümüzdeki ara seçimlere müdahale etme girişimlerini sürdürüyor”Beyaz Saray: “Ruslar önümüzdeki ara seçimlere müdahale etme girişimlerini sürdürüyor”
İki Fransız Rap Sanatçısı Orly Havaalanı’nı Savaş Alanına Çevirdiİki Fransız Rap Sanatçısı Orly Havaalanı’nı Savaş Alanına Çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

AKP'nin Meclis'te reddettiği araştırma önergeleri

AKP'nin Meclis'te reddettiği araştırma önergeleri

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.