Tolu'ya yurt dışı yasağı devam edecek

Tolu'nun yurt dışı yasağının kaldırılması talebi reddedildi. Duruşmayı izleyenler arasında Alman büyükelçi Erdmann da vardı.Türkiye'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarıyla tutuksuz olarak yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun davasına bugün İstanbul'da devam edildi.

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti Tolu ve eşi Suat Çorlu'nun yurt dışı yasağının kaldırılması talebini reddetti. Ancak mahkeme, Tolu'nun adli kontrol şartını kaldırdı. Tolu ve eşi ile birlikte 25 sanığın yargılandığı davaya 16 Ekim'de devam edilecek.

Meşale Tolu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, yurt dışı yasağının kaldırmaması nedeniyle Türkiye'yi terk edemeyecek olmasına "siyasi bir karar" ve "zorbalık" olarak nitelendirdi. Tolu, karara itiraz edeceğini vurguladı. Bundan sonraki duruşmanın yaklaşık altı ay sonra görülecek olmasını da eleştiren Tolu, mahkemeyi davayı uzatmakla suçladı.

Alman siyasetçiden tepki