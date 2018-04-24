Toronta'daki olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Kanada'nın en büyük kenti Toronto'nun kalabalık bir caddesinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu en az 10 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polis yetkilileri, görgü tanıklarının dinlendiğini ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelendiğini belirtti. Ancak olayın nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olay kesinlikle kasıtlı görünüyor" dedi. Saunders, olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Alek Minassian'ın poliste kaydının bulunmadığına dikkat çekti. 25 yaşındaki zanlının sosyal medya profilinde kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıttığı belirtiliyor.

Saunders, olayın bir terör saldırı olup olmadığı şeklindeki soruyu "Elimizdeki bilgiler doğrultusunda şu aşamada ulusal güvenliği tehdit eden bir durum yok" şeklinde yanıtladı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi ise soruşturmanın ülkede iç güvenlikten sorumlu olan Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne devredilmemiş olmasının, olayın terör saldırısı olmadığına işaret ettiğini ifade etti.