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Toronta'daki olayla ilgili soruşturma sürüyor

24.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkması sonucu en az 10 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Toronta'daki olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Kanada'nın en büyük kenti Toronto'nun kalabalık bir caddesinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu en az 10 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polis yetkilileri, görgü tanıklarının dinlendiğini ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin incelendiğini belirtti. Ancak olayın nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olay kesinlikle kasıtlı görünüyor" dedi. Saunders, olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Alek Minassian'ın poliste kaydının bulunmadığına dikkat çekti. 25 yaşındaki zanlının sosyal medya profilinde kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıttığı belirtiliyor.

Saunders, olayın bir terör saldırı olup olmadığı şeklindeki soruyu "Elimizdeki bilgiler doğrultusunda şu aşamada ulusal güvenliği tehdit eden bir durum yok" şeklinde yanıtladı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi ise soruşturmanın ülkede iç güvenlikten sorumlu olan Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne devredilmemiş olmasının, olayın terör saldırısı olmadığına işaret ettiğini ifade etti.

Zanlının Salı günü mahkemeye çıkartılmasının ardından suçlamalar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Olay nasıl meydana gelmişti?

Toronto polisinin aktardığı bilgiye göre Pazartesi günü öğle saatlerinde beyaz bir minibüs kentin kuzeyinde yer alan bir caddede kaldırıma çıkmış ve çok sayıda yayaya çarpmıştı. Olay sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından minibüsün şoförü gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği yer, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şehrin merkezinde Pazar ve Pazartesi günleri G7 dışişleri bakanları toplantısı yapılmıştı. Olayın G7 toplantısıyla bir alakasının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AP/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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