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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Kanada'dan gelen son dakika haberine göre Toronto şehrinde araç yayaların arasına girdi. 10 kişiye çarpan sürücü kaçtı.

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Kanada toronto araç

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