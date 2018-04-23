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Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 23:58 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Toronto polisi, olayda 16 kişininn de yaralandığını açıkladı.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Kanada basınında yer alan haberlere göre bazı görgü tanıkları olayda ölenlerin olduğunu iddia etti. Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

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