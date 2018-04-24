Toronto olayında zanlı cinayetle yargılanıyor

derece cinayetten yargılanıyor.Kanada'nın en büyük kenti Toronto'nun kalabalık bir caddesinde meydana gelen olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmezken, aracın şoförünün 13 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanmasına başlandı.

Kanada'da meydana gelen en kanlı saldırı olan olayın zanlısı 25 yaşındaki Alek Minassian salı günü çıkarıldığı mahkemede 10 kişiyi öldürmekten ve 15 kişiyi yaralanmaktan suçlu bulundu. Bir sonraki duruşmanın iki hafta içinde yapılması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanadalılara birlik çağrısı yaptı.

Olay nasıl meydana gelmişti?

Toronto polisinin aktardığı bilgiye göre Pazartesi günü öğle saatlerinde beyaz bir minibüs kentin kuzeyinde yer alan bir caddede kaldırıma çıkmış ve çok sayıda yayaya çarpmıştı. Olay sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından minibüsün şoförü gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği yer, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şehrin merkezinde Pazar ve Pazartesi günleri G7 dışişleri bakanları toplantısı yapılmıştı. Olayın G7 toplantısıyla bir alakasının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Reuters, dpa/SSB,BÖ

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