Toys R Us Kepenk İndiriyor

Dünyanın bir zamanlar en yaygın oyuncakçılarından Toys R Us, İngiltere’den sonra ABD’deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Bu kararla 30 binden fazla kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Noel satışlarından umduğunu bulamayınca 180 mağazasının kepenk indireceğini açıklayan New Jersey merkezli oyuncak devi, kalan 700 mağazasını da ya kapatacak ya da satacak.

1948 yılında Washington’da bebek mobilyası dükkanı olarak sektöre giren Toys R Us, 1980’lerde ABD çapında 2 bin mağazaya ulaşmıştı.

Ancak firma, Walmart ve Target gibi perakende zincirleri ve internet satışlarına yenik düştü.

2006’te iki özel sermaye şirketince satın alınan oyuncak devi, 5 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyince, geçen Eylül’de iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.