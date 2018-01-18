Trabzon Uçağı Vinçle Çıkarıldı

Ankara-Trabzon seferini yaparken iniş sırasında pistten çıkan ve bir yamaçta takılı kalan Pegasus'a ait yolcu uçağı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıyor.
168 yolcu taşıyan uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat tahliye edilmiş, olayda yaralanan olmamıştı.
Vinç, uçağı piste geri çekerken, ambulanslar ve yangın söndürme araçları hazır bekledi. İşçiler ise uçağın önünde hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.
Basında yer alan haberlere göre kazayla ilgili soruşturmada ifade veren pilotlar uçağın sağ motorunda ani bir hız artışı olduğunu, bunun da uçağın sola, denize doğru yönelmesine yol açtığını kaydettiler.
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