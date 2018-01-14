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Trabzon’da Yocu Uçağı Pistten Çıktı

14.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bir yolcu uçağı Trabzon’daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı. Uçak, denize birkaç metre kala durabildi.

Bir yolcu uçağı Trabzon'daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı. Uçak, denize birkaç metre kala durabildi.

Uçaktaki 6'sı mürettebat toplam 168 kişiden yaralanan olmadığı açıklandı.

Pegasus Havayolları'na ait uçak Ankara'dan havalanmıştı.

Olay sırasında kaydedilen görüntülerde yolcuların bir hayli panik yaşadığı dikkat çekti. Olay nedeniyle havaalanında uçuşlar birkaç saat durduruldu. Pazar günü uçuşlar yeniden başladı.

Yolculardan Yüksel Gördü Andolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaşanan korkunun sözlerle anlatılamayacağını belirtti.

Gördü, "Mucize eseri kurtulduk, yanabilirdik, denize sürüklenebilirdik” dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın neden pistten çıktığının incelendiğini kaydetti.

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