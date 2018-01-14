Trabzon’da Yocu Uçağı Pistten Çıktı

Bir yolcu uçağı Trabzon'daki havaalanına inişi sırasında pistten çıktı. Uçak, denize birkaç metre kala durabildi.
Uçaktaki 6'sı mürettebat toplam 168 kişiden yaralanan olmadığı açıklandı.
Pegasus Havayolları'na ait uçak Ankara'dan havalanmıştı.
Olay sırasında kaydedilen görüntülerde yolcuların bir hayli panik yaşadığı dikkat çekti. Olay nedeniyle havaalanında uçuşlar birkaç saat durduruldu. Pazar günü uçuşlar yeniden başladı.
Yolculardan Yüksel Gördü Andolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaşanan korkunun sözlerle anlatılamayacağını belirtti.
Gördü, "Mucize eseri kurtulduk, yanabilirdik, denize sürüklenebilirdik” dedi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın neden pistten çıktığının incelendiğini kaydetti.
Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek'ten acı haber geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki
Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi
Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!
ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!
Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar
Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum