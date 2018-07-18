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Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 08:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın en büyük ikinci kentlerinden St. Petersburg eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık etti. Kentte önceki gün akşam saatlerinde trafik tıkandı. Bunun üzerine trafikteki bir spor aracın üstü açık bölümüne çıkan bir çift herkesin gözü önünde sevişmeye başladı.

Trafikte kaybedilen zaman ve sinir bozukluğu ile mücadele etmek için çoğu insan sevdiği müziği dinler, meditasyon yapar ya da telefonla arkadaşlarıyla konuşur. Fakat İngiliz ve Rus basınında yer alan bir haber büyük bir tartışma yarattı ve gündem oldu.

Tartışmanın sebebi ise Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da bir çiftin herkesin ortasında trafikte sevişmesi. Olay aslında herkesin her gün yaşayabileceği bir trafik sıkışıklığı sırasında yaşandı. Trafiğin milim milim ilerlemesi sırasında bazı sürücüler şeritteki gri lüks spor araçta ilginç bir olaya tanıklık etti. Aracın üstü açılır kısmına çıkan çıplak bir kadın ve erkek herkesin ortasında sevişmeye başladı.

Sürücülerin tepkilerine rağmen sevişmeye devam eden ve el hareketleriyle diğer sürücüleri tahrik eden çift daha sonra olay yerinden uzaklaştı. St. Petersburg Ring Road isimli yolda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya trafik cinsel ilişki

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