Trans bir kadın ilk kez bebek emzirdi

Altı yıldır hormon tedavisi gören bir trans kadın, eşinin dünyaya getirdiği bebeği altı hafta boyunca yeterli olacak şekilde emzirmeyi başardı.

Hamile eşi, doğacak bebeği emzirmek istemediğini söyleyince 30 yaşındaki trans kadın doktorlara başvurarak kendisinin emzirip emziremeyeceğini sordu.

6 yıldır hormon tedavisi görmekte olan trans kadın bu taleple doktorlara gittiğinde henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı olmamıştı.

Trans sağlığı ile ilgili dergi Transgender Health Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, uygulanan tedaviyle tarihte ilk kez bir trans kadın bebek emzirebildi, hem de 6 hafta boyunca bebeğin tek gıda kaynağı olacak kadar.

Bebeğin doğumundan önce doktorlar trans kadına, bedeninin süt üretebilmesi için 3,5 aylık bir tedavi uyguladılar.

Bu, daha önce evlat edinen ya da taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olan kadınlara uygulanmış olan bir tedavi.

Bu yöntemde anne olmuş kadınlardan pompalama yoluyla süt toplanıyor, bu sütlerin içindeki, annenin vücudunun süt üretimini sürdürmesini sağlayan, erkeklik hormonu bloklayıcı hormon ayrıştırılıyor ve emzirmek isteyen kadına veriliyor.