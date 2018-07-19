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Trans bireyi kadın hapishanesine koyunca ortalık karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

İngiltere’de kadınlar hapishanesinde cezasını çeken trans birey, 4 kadına cinsel saldırıda bulununca ortalık karıştı.

Trans bireyi kadın hapishanesine koyunca ortalık karıştı!

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmamış bir trans birey, iki yılı aşkın süredir kadın gibi yaşadığı gerekçesiyle, İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki New Hall Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

Hapishaneye girmesinin üzerinden birkaç gün geçmeden bir kadını rahatsız eden trans birey, daha sonra 3 kadına daha cinsel saldırıda bulundu.

Saldırganın cinsel saldırı esnasında “tahrik olduğunun apaçık görüldüğü” de iddia edildi.

Çok sayıda şikâyet üzerine trans birey, erkek cezaevine gönderildi.

İngiltere’de cinsel huzursuzluk içinde olduklarını tıbben kanıtlayan ve iki yılı aşkın süredir kadın gibi yaşayan trans suçlular, kadın olarak kabul ediliyor.

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Transeksüel travesti trans birey ingiltere cinsel saldırı

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