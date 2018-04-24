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Trende ilişki karakolda bitti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de şehir içi yolcu taşıyan banliyö treninde 36 ve 38 yaşındaki bir çiftin oral seksi karakolda son buldu.

Trende ilişki karakolda bitti!

Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 11.30 sıralarında tren hareket halindeyken vagonda bulunan yolcular arasında bir çift kimseye aldırmadan oral seks yapmaya başladı.

Vagonda aralarında çocukların da bulunduğu sırada çiftin yaptıklarını doğru bulmayan 18 yaşındaki genç, ikiliyi uyardı. Uyarıya çok sinirlenen 36 yaşındaki erkek olan, gencin yüzüne yumrukla vurdu.

Arkadaşına yardım etmek isteyen 19 yaşındaki diğer genç de saldırganın yumruklarının hedefi oldu. 38 yaşındaki kadının da kavgaya katılmasıyla bir anda vagonda kargaşa yaşandı.

Yolcuların bir kısmı kavgayı ayırmak isterken bir yolcu da trenin imdat ferinin çekti. Başka bir yolcu da polisi aradı. Tren durunca saldırgan kadın ve erkek arkadaşı kaçtı.

Olay yerine gelen polis, kadını kısa bir süre sonra yakaladı. Diğer saldırgan da kendi gelip polise teslim oldu. Yüzüne yumruk alan 18 ve 19 yaşlarındaki iki gencin yüzü kan içinde kalınca hastaneye kaldırıldılar. Savcılık trende hem oral seks yapıp hem de yolculara saldıran çift hakkında soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya bu oral seks te neyin nesi ne yapıyorlar yani ağzına mı vermiş ne olmuş ben anlamıyorum
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