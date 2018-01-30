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Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 10:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle Petersborough'dan Leeds'e giderken annesiyle yaşadığı maddi sıkıntılara ilişkin telefonda konuştu. Daha sonra uykuya dalan Johannessen, uyandığında yanında , annesiyle telefon konuşmasını dinleyen bir yabancı tarafından bırakılmış 100 sterlin buldu.

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlini bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor.

Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İngiliz kadın, kendisine yönelik böyle bir jestin anlamının ise çok büyük olduğunu söylüyor.... Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen Johannessen'in gönderisi Facebook'ta 5.100 kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere tren Ella Johannessen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizde olsa soyarlar...
bu ingilizler ne merhametli insanlar ayrıca bu haber olacak bir vaka yok bunun gibi binlerce kişi birilerine yardım ediyor ingilizler sömürü düzenini dünyaya getiren millettir simdi algı yapıpta iyi insanlar gibi göstermek de onlar gibi olmakda aynıdır.
bizde olsa hem gercek hem mecaz anlamda soyarlar..
şimdi habere yorum yapanlarda naladığım kadarı ile İngilizler iyi, Türkiye de olsa kötü. Bu yabancı hayranlığını bir şey zannetmekte çok büyük acizlik bence. Dünya yı ve gelişmemiş ülkelerde soykırım yapan ve soyan Türklermi? İngilizler mi? Bizde bir iki kendini bilmez çıkıyor diye hepimiz öyle değiliz. Dünyada ki en soylu millet bizleriz.
Şu haber başlığı Türkiye' de yaşanan bir olay için atılsa, birinin para bırakıp gideceği ihtimali 80 milyonda 1 dir.
bizim milletimiz bunu her dakika yapiyo
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