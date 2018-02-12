Trenler çarpıştı uçaklar düştü! Art arda korkunç haberler

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Hasselt şehri yakınlarına düşen bir özel uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine göre, öğlen saatlerinde Belçika’nın Hasselt şehri yakınında özel bir uçak düştü. Kortrijk kentinden havalanan ve Zwartberg havalimanına yolculuk yapan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi uçak yüksek gerilim hatlarına takıldı. Kazada uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Norveç’in kuzeyindeki Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü. Norveç Sivil Havacılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi.
Avusturya’nın Steiermark Eyaleti’nin Niklasdorf bölgesinde iki tren çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği 3’ü çocuk 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Avusturya Federal Demiryolları (OBB), ekiplerin olay yerine geldiğini, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
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